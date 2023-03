Una joven muestra en TikTok cómo humillaron a su padre al pedir una caja de herramientas por AliExpress y la sorpresa fue lo que recibió.

Si de por sí la gente no confía en las compras por internet, con este video de TikTok se muestra que tenemos que tener en cuenta las calificaciones de los vendedores para no recibir algo diferente.

Hace un par de días, se hizo viral en TikTok el video donde una joven enseña lo que le llegó a su papá; pero que al final resultó ser una mala experiencia al realizar una compra a través de AliExpress.

Pide una caja de herramientas y le llega una foto impresa; lo presume en TikTok

La usuaria de TikTok @marialegazzz, compartió el video “Cuando estafan a mi padre por AliExpress” donde da a conocer que a su papá lo estafaron y muestra lo que le llegó.

La joven mostró lo que pidió su papá en realidad, contra lo que recibió; en el fondo del video de TikTok suena la voz de una mujer, quien relata con risas el momento vergonzoso.

Pide caja de herramientas por AliExpress (Especial / Captura de pantalla TikTok)

El papá pidió una caja de herramientas para reparación de automóviles que incluía un juego de enchufes, llave de trinquete y más cosas que formaban parte de este increíble set.

Sin embargo, lo que recibió fue una terrible sorpresa, ya que venía la misma fotografía de la caja de herramientas que pidió, pero impresa.

TikTok no pudo hacer más que burlarse del epic fail.

Pide caja de herramientas por AliExpress

Usuarios de TikTok reaccionan a las compras por internet que salen mal

Era de esperarse que el video de la caja de herramientas que pidió por AliExpress, que terminó siendo una fotografía impresa, se hiciera viral en TikTok.

No obstante, también se convirtió en un debate sobre el tema de las malas experiencias por comprar en internet .

“¿No leyó las reseñas? yo no compro si no tiene reseñas con imágenes” o “Por eso es importante las reseñas, yo no compró mi no veo un mínimo de 20 fotos de distintos clientes”, son de los tantos comentarios en TikTok.

¿Te ha pasado alguna vez?