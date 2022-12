Las mascotas son toda una sensación en redes sociales, y que mejor que un video de un perro y un gato durmiendo, sobretodo si lo hacen de una manera bastante peculiar.

El video que les vamos a mostrar a continuación se hizo viral en Twitter y fue compartido por @Yuna09206438 de Japón; no sabemos si son sus mascotas las protagonistas.

Podemos ver cómo un perro duerme con el hocico abierto, nada fuera de lo común, de no ser porque en su boca tiene la cabeza de un gato.

Lo mejor de todo es que ni el perro parece importarle tener la cabeza de un gato en su hocico ni el gato parece preocupado porque el can está a un movimiento de comérselo.

Al parecer a los perros y gatos les gusta dormir así

Si bien el video parece algo único, en los comentarios al mismo le mencionan que hay muchos casos de perros durmiendo con gatos en la boca, o gatos durmiendo en el hocico de perros.

Aunque parece algo peligroso (en el video podemos ver los colmillos del perro en el craneo y mentón del gato), la realidad es que no habría mucho de que preocuparse.

Esto se da en gatos y perros que ya tienen años de relación, desarrollando una gran confianza el uno con el otro, de lo contrario el gato no se acercaría tanto al perro.

El perro no tiene la intención de hacerle daño al gato, y el gato sabe que el perro no supone ningún peligro; de hecho es más probable que algún externo provoque un accidente a que el can cierre la mandíbula con fuerza.

Perro y gato durmiendo (Especial)

Perros y gatos no son “enemigos”

Aunque tradicionalmente se piensa que perros y gatos son “enemigos”, la realidad es que no hay una animadversión como tal entre ambas especies de manera natural, por lo menos en ambientes domésticos.

Lo que pasa es el choque de personalidades entre perros y gatos; los caninos son por lo general más juguetones y toscos, además buscan husmear en todos lados.

Los gatos son más pasivos en general y menos toscos, aunque más agresivos, pues no les gusta que los perturben. Sin embargo, los perros tienden a molestar a los gatos, no por odio, sino porque tienen curiosidad de estos.

Esto es lo que llega a provocar las peleas entre las mascotas; sin embargo, pueden llegar a convivir e incluso volverse amigos con gran facilidad, tal y como lo demuestra este video.

Perro y gato (Pixabay)

Con información de Twitter.