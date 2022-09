En TikTok, se ha viralizado el video de un perrito que muerde a su dueño y en seguida mostró su arrepentimiento por lo que hizo.

Las divertidas y tiernas imágenes fueron compartidas por el usuario de TikTok @_gaboculiao, quien le jugó una broma a su lomito para grabar su reacción.

En el clip, se puede observar que en menos 10 segundos el perrito vivió un desfile de emociones tras ser provocado por su amo .

Todo comienza con un intercambio de miradas entre el perro y su dueño. El animal ladra y recibe una contestación similar.

Perrito que muerde a su dueño y se arrepintió de inmediato (@_gaboculiao / TikTok)

Dicha respuesta provoca estrés en el lomito que no tarda en tirar la mordida cerca del rostro de su humano.

Para dramatizar, lo ocurrido la persona que graba el TikTok se tapa el rostro y simula llorar por el ataque de su perrito.

Al notar el daño que ha hecho, el peludito pone la patita en su dueño mirando si está bien, además tira un ladrido y se voltea un poco molesto por lo que ha pasado.

Hasta el momento, el video de TikTok, ya fue visto por un total de 4.6 millones de personas , tiene más de 601 mil likes y ha sido comentado por 1788 usuarios.

Perrito muerde a su dueño, muestra su arrepentimiento y desata la risa en TikTok

Los amantes de los perritos no han quedado para nada indiferentes con este TikTok del lomito que muerde y luego se arrepiente de sus actos.

Muchos internautas han aprovechado la caja de comentarios para intentar traducir lo que el animalito dijo con su gestos y ladridos.

“El perro: ¿estás bien? ¿Viste lo que me hiciste hacer? Pídeme perdón”, “El perro: te llevas y no te aguantas...” o “El perrito mira te llevas y luego no aguantas ya no juego jiji”.

Reacciones al perrito que muerde a su dueño y se arrepintió de inmediato (@_gaboculiao / TikTok)

Son algunas de las cosas que pueden leerse en el TikTok que ha provocado la risa de miles de internautas que lo han reproducido en su feed de inicio.

De igual manera, hubo usuarios de TikTok que se etiquetaron en la publicación para compartir ese momento divertido e incluso compararlo con los perritos que tienen en casa.