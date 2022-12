Un video en TikTok muestra el momento en que un novio infiel queda al descubierto gracias al súper zoom. Porque lo de hoy es la alta gama y seguir a alguien pasó de moda.

La usuaria Mami Rose fue quien compartió el video de su novio infiel mensajeándose con la amante hasta que es descubierto por ella, que alcanza a leer los textos con ayuda del súper zoom.

Novio infiel queda al descubierto con súper zoom (TikTok)

“Por eso es que yo no creo en nadie; tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, dice la chica.

Las imágenes muestran al novio infiel escribiendo en su teléfono celular, alejado de la casa y como si quisiera esconder algo, cuando la joven decide averiguar qué pasa.

Novio infiel queda al descubierto con súper zoom (TikTok)

Entonces, haciendo uso del súper zoom, se da cuenta de que se está mensajeando con la amante , por lo que procede a tomar una captura de pantalla para enviársela.

Lo mejor viene después, y es que cuando el novio infiel la ve, da tremendo brinco, voltea inmediatamente a la ventana preguntándose qué pasa, y comienza a caminar hacia la casa.

Novio infiel queda al descubierto con súper zoom (TikTok)

Novio infiel descubierto por súper zoom abre debate

Desde varios metros de distancia y gracias al súper zoom de un celular de alta gama, un novio infiel quedó al descubierto abriendo todo un debate en redes sociales.

El video del infiel generó tal polémica, que los usuarios se dividieron entre quienes afirman que la estrategia de la chica fue increíble y él se lo merecía.

Y los que creen que violó la privacidad de su novio infiel.

Novio infiel descubierto por súper zoom (TikTok)

Unos más creen que en realidad el video es falso porque el súper zoom no da para tanto, y otros los teléfonos de alta gama ya son el diablo. Acá algunos de los comentarios:

“¿Eso no es violencia, revisar conversaciones ajenas?”

“¿Yo puse pausa y puse más zoom y está fuerte la conversación?”

“¿Y qué celular es ese? Es para una tarea”

“Todos queriendo saber la marca del teléfono y yo sólo enterarme de cómo le fue al cucaracho”