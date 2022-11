A través de TikTok un video de un león ha sorprendido a miles de usuarios. El animal le abrió la puerta durante un viaje de safari.

El usuario @venteca compartió un antiguo video de internet donde se observa una inusual situación que pasó con un león.

En el video se observa a una mujer grabando a una manada de leones, cuando de repente uno se acerca y le intenta abrir la puerta del auto.

Esto habría sucedido durante un viaje de safari en algún parque temático. Los gritos de la mujer tomaron por sorpresa a cientos de usuarios de TikTok.

León en video (Tomada de video)

TikTok reacciona al video del león en el safari

A la mayoría de personas en TikTok les pareció sorprendente el hecho de que un león abra la puerta del auto, por lo que han realizado diversos comentarios sarcásticos hacia el animal.

“La leona: familia llegó el domicilio”, “el león: Háganse pa allá háganme espacio”, “El león al abrir la puerta: bajar mis comensales”, “El Leon: Que, como que no.??”, se lee en los comentarios.

León en video (Tomada de video)

Por otro lado, a otras personas les sorprendió que algo así le pasara a una familia en su viaje de safari y reaccionaron en en comentarios.

“Me dió mil infartos”, “Morí mil veces”, “La leona miran así es como se abren la puerta... jajaja”, “Jajaja para que no ponen seguro”, se me bajo la presión y eso que no estoy en ese carro”, escribieron en los comentarios de TikTok.

¿Qué pasó después de que el león abriera la puerta?

En YouTube existe el video completo de TikTok. Aquí se logra observar lo que pasó después. El video cuenta con más de 34 millones de visualizaciones.

El viaje de safari salió bien y afortunadamente la familia vivió para contar esta anécdota del león, que tiempo después se viralizó en TikTok.

Afortunadamente la mujer logró cerrar la puerta rápidamente y logró salvarse de las garras del león.

Para millones de personas la experiencia podría ser traumatizante, pero la mujer logró guardar la calma en ese tenso momento con el león.