A través de un video, una turista compartió cómo fue que una desconocida le terminó insultando por pedirle una foto. El momento fue compartido en TikTok.

La usuaria @tapia.edu en TikTok, compartió una mala experiencia que tuvo con una señora grosera que la insultó por haberle pedido un favor.

Al parecer, la joven le prestó su celular a una desconocida para que grabara y tomara una foto y un video con sus amigos.

Sin embargo, al notar que no hacían nada más que posar se atrevió a decirles una majadería: “Están bien pend*jos”.

El momento quedó grabado. Tiempo después, la chica se dio cuenta que quien los había grabado, les había dicho una grosería detrás de cámara y lo subió a TikTok.

Amigos que le piden a una desconocida que les tome foto (Captura de TikTok/@tapia.edu)

Una desconocida los insultó por pedirles un favor y TikTok responde

La acción de la mujer grosera -y desconocida- que insultó a unos amigos que solo le pidieron un favor, se ha viralizado en TikTok.

Más de 2 mil personas han tenido algo que decir acerca de la grosería de la desconocida.

Algunos han hecho comentarios irónicos dirigidos hacia la señora y se han reído sobre el video.

Amigos que le piden a una desconocida que les tome foto (Tomada de video)

“Aparte de sincera, muy observadora”, “La doña me representa”, “Mentiras no dijo”, “¿quién se identifica con la señora?”, “Casi me muero de risa”.

“Lo bueno es que no se vio la doñita”, “Pensó en voz alta”, “Ay perdón van a escucharlo”, “La señora bien honesta”, “No le tiro hate a la señora porque yo sería la señora”, “Mentiras no dijo”, escribieron.

Desconocida grosera que insultó a los amigos, se hace viral en TikTok

Gracias al video de la mujer que insultó a quienes solo le pidieron un favor, ahora ella se ha viralizado y convertido en lo más popular de la semana.

Hasta el momento, el TikTok ha tenido más de 5 millones de visualizaciones y ha recibido más de 545 mil ‘Me gusta’, además de superar los 3 mil comentarios.