Una niña le escribió unas crueles palabras de amor a su crush y su mensaje se hizo viral en TikTok.

Un usuario del transporte público captó a una niña escribiendo un mensaje de desamor a su crush y sus palabras se han difundido más allá del remitente.

“Juan no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiendo no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.

El mensaje para Juan es claro y es que su enamorada intenta darle todo su cariño, pero él es un bruto y no sabe identificar las indirectas de la niña. A Juan solo le importa jugar en el patio.

El mensaje de desamor se hace viral en TikTok

El video de TikTok del mensaje de desamor ha llegado a más de 1.5 millones de vistas y cuenta con más de 136 mil 500 me gusta.

Miles de usuarios han escrito diversos mensajes de apoyo a la niña y la han aconsejado acerca de cómo superar a su crush. Algunos le están trayendo coraje a su crush.

“Yy reina, solo sigue con tu vida. Esos ni leen”, “Te estamos vigilando juan”, “La paz nunca fue una opción Juan”, “Pobre juan jajajaja”, se lee en los comentarios de TikTok.

Algunos otros han hablado de la letra de niña y especulan que tiene una mejor letra que la de muchos usuarios de TikTok.

“Lo firmaba y todo”, “Escribe mejor que yo, “Poco se habla de la letra gente”, “Tiene mejor letra que yo, “Mi pasión es leer conversaciones ajena”, se lee en los comentarios de TikTok

Comentarios (Captura de pantalla)

¿Llegó la carta a su crush de desamor?

Aunque hasta el momento no existe un video que nos deje ver la continuación es muy probable que la carta le haya llegado a Juan.

De lo contrario el video viral ya es posible que le haya llegado a su crush y se haya enterado que la niña lo considera un bruto. La carta es probable que le haya llegado de una u otra manera.

Además, los usuarios de internet ya han dicho que buscarán a su Juan por cielo mar y tierra para hacerle llegar un mensaje.