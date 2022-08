Un hombre dejó atónitos a millones de usuarios en la red social por su voz que es igual a la de Michael Jackson. El momento fue subido a la red social, donde se ha viralizado.

El usuario brandonconway11 fue quien se subió a TikTok cantando la canción de ‘The Way You Make Me Feel’, de Michael Jackson. Haciendo ritmos con los dedos Brandon Conway demuestra una tremenda voz que ha dejado atónitos a varios fans del rey del pop.

Con una tono parecido al del cantante este Brandon Conway sacó sus sentimientos en TikTok en un video que dura 50 segundos, pero que recuerda lo grande que fue Michael Jackson.

Michael Jackson revivió a través de la voz del hombre

Sin duda los fans han creído en varias ocasiones que el rey del pop revivió en otros cuerpos, sin embargo, esta es la primera vez que una voz es igualita.

Brandon Conway se ha ganado el respeto de los fans de Michael Jackson y recientemente ha iniciado su propia carrera musical, donde espera colaborar a lado de grandes artistas. El video del hombre y su voz han dejado sorprendidos a los conocidos de Michael Jackson.

El mismísimo baterista de Michael Jackson, Jonathan Moffett, reaccionó al video de Brandon Conway y realizó un dúo calificando su talento vocal y en señal de aprobación expresó una gran sonrisa hacía el joven artista.

El hombre recientemente ha experimentado probando otros estilos de música como el rock de Aerosmith y también ha probado ritmos como el country de Chris Stapleton. Sin embargo, el cantante no le tiene miedo a nada e incluso se atrevió a interpretar una canción de Bruno Mars.

Intentando explotar su talento musical el hombre prueba su voz en estilos ligeros hasta ritmos frenéticos como rock hasta pop

Los usuarios de TikTok han aplaudido el talento del hombre

En los comentarios de TikTok se ha destacado el talento de Brandon Conway gracias a su extraordinario talento con el micrófono y su parecido vocal al de Michael Jackson.

“¡Mucha suerte! tienes talento”, “Wooow is amazing, saludos desde México”, “Hermosa voz, suave y cálida espectacular”, “Hermosa voz, suave y cálida espectacular”, “El verdadero MJ estaría orgulloso”, “Súper voz”, “Chingon”, se lee en diversos comentarios de TikTok.