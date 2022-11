Un fantasma se le manifestó durante su trabajo a un mexicano y él intentó alejarlo con groserías. El video fue difundido en TikTok.

El usuario @ariesdeleongto vivió un momento paranormal en su trabajo cuando se le apreció una entidad, pero él decidió afrontar sus miedos.

El hombre dijo haber presenciado un gritó de una mujer y decidió ubicar al fantasma que acechaba la bodega en su trabajo.

En el video de TikTok al parecer se observa a una mujer de negro, quien recibió el peor trato que ha tenido en el más acá.

Con insultos como: “Cul3er4″, “Bien verg4 la perra”, él intentó vencer su miedo hacía el fantasma, quien al parecer ya lleva un buen tiempo ahí.

Fantasma (Tomada de video)

¿Es verdad que se le apareció un fantasma?

Ante la duda diversos usuarios han expresado su es escepticismo y alguno se atrevieron a afirmar que no ven nada en el video de TikTok.

“Compadre, eso no es un fantasma, solo le digo, tome precauciones, saludos”, “yo no ví nada compa andas alucinando”, “Pues no se ve nada”, “No la vi jajaja”, “No hay nada”, “Era su reflejo”.

Por otro lado, hay usuarios, quienes afirman ver un fantasma en el video. El hecho les habría provocado miedo a algunos.

Fantasma (Tomada de video)

“¿Fui al único que se asusto cuando se enfoco?”, “¡Qué tal bro! cuando llegas al primer estante no se si logres ver qué se mueve, algo en la parte de arriba, algo blanco”.

También hubo usuarios quienes se burlaron por los insultos que le propinó el hombre al fantasma.

“Y el fantasma; pero cuál fue el mal que yo hice yo, solo vengo de paseo, ¿Qué fue lo que yo hice ? jajajajaj”, “Me encanta su actitud”, “JAJAJAJAJAJA ame su reacción”.

Foto sobreexpuesta de fantasma (Tomada de video/@ariesdeleongto)

¿Hay más videos en TikTok del fantasma?

Por un tiempo el hombre dejó de compartir videos de la entidad, pero ayer volvió a subir un video donde dijo que volverá a grabar la entidad.

El fantasma sigue presente, pero él afirma que en recientes días se han estado suscitando más sucesos paranormales en su trabajo.

El video de la entidad ha generado intriga en los usuarios, quienes quedarán atentos ante las novedades de la mujer de negro.