Un video viral en TikTok, exhibe al familiar de un paciente que se durmió en la cama del hospital.

Mientras el paciente está sentado a un costado de la cama, el familiar descansa en sueño profundo para TikTok.

El hombre que duerme aparece hasta cubierto con las sábanas, y el paciente solo espera a que este se despierte.

En TikTok se hace viral un nuevo video con el trend ‘¿Qué es eso?’, que muestra a un familiar que se “roba” la cama del paciente para dormir.

El video en TikTok muestra al paciente que usa la bata del hospital, sentado a un costado de la cama esperando.

Mientras el familiar está durmiendo plácidamente en la cama.

Todo indica que una enfermera es quien grabó en TikTok el épico momento entre el paciente y su familiar, durante las horas de visita.

“No seas mamón” se lee en el título de la publicación en TikTok.

Entre comentarios la video de TikTok, los internautas se han burlado del atrevimiento del familiar y el “pobrecito paciente”.

No obstante, la mayoría en TikTok coincide es que el familiar puede estar “igual o más cansado” que el enfermo en el hospital.

“Qué lindo que se turnan”; “Solo quien lo vivió entiende que esto no es aprovecharse”; “Es bien cansado cuidar a alguien en el hospital”, escribieron en TikTok.

no seas mamon...🤐

Como si dormirse en la cama del paciente no fuera suficiente, usuarios de TikTok iniciaron en un hilo de anécdotas similares en el hospital.

Una de las que acumuló más interacciones en TikTok, fue la confesión de “comer la comida de mi familiar porque tenía más hambre”.

“A mí me pasaba que mi paciente no comía, pero como yo si tenía hambre me comía su comida a escondidas.”

Usuaria de TikTok