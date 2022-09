Una mujer enfrentó a su acosador en línea y compartió un video de cómo le hizo creer que ella estaba poseída por Satanás para evitarlo. El resultado lo compartió en TikTok.

La usuaria @brisaram compartió un video donde mostró cómo fue que enfrentó a un señor intenso que intentó acosarla a través de su Facebook. El señor le escribió “Buenas tardes mi reina cómo estás. Dios la bendiga”.

De inmediato ella se dio cuenta que se trataba de un acosador en línea y decidió confrontarlo de una manera bastante original. El resultado lo compartió en TikTok le han aplaudido por ese hecho.

¿Qué dicen los usuarios sobre su enfrentamiento con el acosador en línea?

Los usuarios se rieron por la manera en cómo ella logró ganarle con inteligencia al acosador. Sin mediar palabras, sino al contrario jugándole una broma.

Los usuarios han tomado el video de TikTok con buen humor y han emitido su opinión en los comentarios.

“jajajajajajaja el mejor tiktok que eh visto el día de hoy”, “Jajajajajaja eres una genio sube mas chats”, “Jajajaja reí mucho”, “Que goce, buena estrategia”, “JAJAJAJAJA me iba a orinar de tanto reírme”, “Ahahaha como me he reído”, se lee en los comentarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

Algunos han hecho una petición a la creadora y le han pedido que suba más chats para ver cómo se enfrenta a otro acosador en línea.

“Necesito más de esto”, “Maravillosa jugada”, “El mejor tiktok que he visto, nuevo seguidor”, “Parte dos”, “Necesito parte dos”, “Noooo yo quería escuchar el segundo audio”, “Exijo una serie de videos así”, se lee en los comentarios de TikTok.

Sin duda la mujer supo cómo confrontar al acosador en línea y aparte enseño a otras a saber cómo poder enfrentarse ante esta situación.

El video de @brisaram ha recibido más de 2.8 millones de visualizaciones y ha recopilado más de 182 mil 200 me gusta. Este 9 de septiembre el video ha tomado relevancia en TikTok y ha llevado a que varios usuarios comiencen a seguirla.

En esta ocasión el acosador en línea demostró temor y ahora ya sabe que no debe meterse al perfil de las mujeres en Facebook, pues podría resultar en una mala jugada.