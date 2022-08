El tierno mensaje de una conductora primeriza está dando la vuelta en TikTok. Pide que le tengan paciencia.

El video fue captado en una calle de Mérida, donde un coopiloto grabó una frase que estaba pintada detrás de un parabrisas.

La conductora primeriza escribió en el parabrisas trasero “Por favor tenga paciencia, estoy PRACTICANDO. Gracias”. Ella advierte a los otros conductores que sean amables y no le avienten el carro.

Normalmente los conductores no tienen paciencia y el tierno mensaje podría tocarles el corazón y hacerles entender que la persona de adelante es alguien que está aprendiendo a conducir.

El video donde se observa el tierno mensaje ya tiene más de 3.7 millones de vistas y cuenta con 205 mil 200 mil me gusta.

Video de TikTok (Tomada de video})

¿Qué dijeron los usuarios sobre el mensaje de la conductora primeriza?

La conductora primeriza y su mensaje han llamado la atención en TikTok. Los usuarios han aplaudido la tierna advertencia. Algunos han pedido empatía hacía a aquellos que van iniciando a conducir en las calles.

“Principalmente deberíamos de ser empáticos, por que todos iniciaron así!”, “Que bueno que les avisa, hay gente bien impaciente, se les olvida cuando aprendieron”, “Yo aplique esa jajja y me pitaban dándome ánimos”, se lee en los comentarios.

Algunos usuarios se han dedicado a contar su experiencia de cuando fueron conductores primerizos.

“Yo tenía un letrero así, y los demás me echaban el carro encima para asustarme”, “yo cuando aprendí en el carro de la escuela se me emparejo una chica en la moto con su amiga, me dijeron tu puedes y sentí bonito”, se lee en comentarios.

Sin duda la conductora primeriza pide empatía, ya que algún día todos los que conducen han estado en el mismo lugar que ella.

Los usuarios de TikTok piden empatía con el tierno mensaje

Sin duda el mensaje de la conductora primeriza es claro y es que cuando se está frente al volante uno debe tener en cuenta que todos tenemos un mismo objetivo: llegar a nuestro destinos sanos y salvos

Por ello los usuarios han pedido que todos sean más comprensivos a la hora de tomar el volante, pues puede que incluso a los conductores primerizos se les apague el auto y deben tener paciencia con ellos.