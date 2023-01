Un novia habría confundido un termómetro con una prueba de embarazo y en TikTok se difundió el momento en que se fue contra su “infiel”

La usuaria @morenodii compartió un video donde trató de exponer la “infidelidad” que le había hecho su pareja, pero todo resultó en un engaño.

En el video de “infidelidad”, se observa un chat de WhatsApp y unos audios de la mujer reclamándole a su pareja.

Al parecer todo comenzó a raíz de que la mujer esculcó entre las cosas de su novio y encontró una prueba de embarazo.

Sin embargo, todo resultó en un error, pues en verdad se trataba de un termómetro.

Prueba de embarazo (Stock)

¿Qué dicen los usuarios sobre el video del “infiel”?

El video de TikTok de la supuesta “infidelidad”ha sido toda una sensación en redes sociales y más de 3 mil personas han emitido su opinión acerca del video de humor.

Los usuarios se han puesto creativos con los comentarios y han hecho diversos comentarios sarcásticos.

“Me di cuenta que era un termómetro porque él lo dijo, de lo contrario sigo creyendo que es una prueba”, “jajaja ni digo nada porque fácilmente pudiera haber sido yo jajajaja”

“Jajaja es inevitable es que se parecen cualquiera se confunde fácilmente”, “Yo conociendo perfectamente un termometro me fui directo al chisme”, “Jajaja me solte la carcajadota igual que tu jajjaja me hiciste el día”, escribieron.

Video de TikTok (Tomada de video/@morenodii)

La infidelidad se viralizó en TikTok

Más de 3.4 millones de usuarios han comentado acerca de la graciosa “infidelidad”, generada a partir confusión de la prueba de embarazo.

Así el video ha obtenido más de 3.4 millones de visualizaciones en TikTok y tiene más de 3 mil comentarios.

Por otra parte, el video de la “infidelidad”, en TikTok ha recibido mucho cariño y actualmente tiene más de 255 mil ‘Me gusta’.

Cabe aclarar que la pareja termino en buenos términos y ambos entendieron que fue una confusión.

Sin embargo, hay usuarios de TikTok que han pedido una segunda parte del video y así ver un desenlace más chistoso.