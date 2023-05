Peso Pluma ya conquistó las clases de zumba y se ponen beliconas las rutinas; ya son la sensación de TikTok.

Los corridos tumbados de Peso Pluma ya son internacionales y su tema “Ella baila sola” estuvo en el primer lugar global de Spotify.

Ahora, las canciones de Peso Pluma son usadas para todo, incluso una maestra utilizó una melodía del cantante para enseñar las tablas de multiplicar a sus alumnos.

Pero la creatividad de los fans de Peso Pluma no tiene fin y ahora utilizaron su canción ‘PCR’ para hacer una rutina de Zumba.

Las canciones de Peso Pluma son utilizadas para ¿bajar de peso?

Se volvió viral en TikTok un video donde una instructora de Zumba usó la canción ‘PCR’, para hacer una rutina.

En las imágenes se ve a la maestra de zumba arriba de un trampolín de ejercicio, mientras suena un remix de ‘PCR’.

“La zumba bélica no existe, la zumba de Juárez” se lee en la descripción del video del usuario llamado Marco Huerta.

“PCR” es una canción interpretada por Peso Pluma junto a Natanel Cano y las iniciales hacen referencia a:

polvo

ruedas

cristal

La curiosa rutina “bélica” generó varios comentarios en redes sociales y hasta se quejaron de que la rutina de zumba provocó que cerraran la calle.

“Eso no es zumba”, “Ya me vi”, “México mágico” y no faltó quien corrigió que el ejercicio que estaban haciendo las fans de Peso Pluma no era zumba, si no jump, rutinas que se hacen en un mini trampolín.

¿Quién tiene mayor nivel de estudios, Luis Miguel o Peso Pluma?

Mientras las melodías de Peso Pluma siguen siendo virales, los usuarios de redes sociales les surgió una pregunta: ¿quién tiene mayor nivel de estudios, Luis Miguel o Peso Pluma?

Según se ha manejado, Luis Miguel solo llegó a completar la primaria, aunque se sabe que el cantante tenía maestros privados, por lo que se desconoce el máximo nivel del estudios del ‘Sol’.

Peso Pluma es muy reservado de su vida privada, pero fotografías han revelado que Peso Pluma estudió hasta la preparatoria y se desconoce si sigue estudiando.

