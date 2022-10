Carrera de botargas de CCH Oriente es viral porque no podrás para de reír. El video de está divertida competencia marca el inicio de la celebración por Halloween, donde son comunes los disfraces.

Si tienes un mal día y necesitas tener un buen momento, no te puedes perder este video de una carrera de botargas, sin duda es la mejor opción para olvidarte de todos los problemas.

Tras pasar momentos complicados por la pandemia por el Covid-19, se organizó una divertida carrera en plantel de la UNAM que sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales.

Carrera de botargas (Difusión Cultural CCH Oriente / Facebook)

Carrera de botargas en CCH Oriente se viraliza en redes

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente (CCH Oriente) - ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México- organizó una carrera el pasado 26 de octubre.

A diferencia de otras competencias, se invitó a los alumnos que quisieran participar a usar botargas. De acuerdo con algunos medios los participantes tenían que cubrir al menos el 80 por ciento de su cuerpo.

Carrera de botargas (Difusión Cultural CCH Oriente / Facebook)

Para la carrera se adaptó el patio de CCH Oriente para que los alumnos pudieran disfrutar de esta divertida carrera. En los videos que se ha difundido en TikTok, se puede ver a las diferentes botargas que participaron.

Mientras que unas botargas destacaban por su originalidad, otros alumnos demostraron tener gran habilidad para correr, aunque tenían dificultar para ver e incluso para mover sus pies.

En las imágenes se puede observar una gran cantidad de personajes como: Dr. Simi, oso, marciano, vaca, tiburones (de la participación de Katy Perry en el Super Bowl), Beto (Bely y Beto), Po (Teletubbies), Red Guy (Don’t Hug me I’m Scared), reno e incluso dinosaurios.

Cada uno de los alumnos se encontraba apoyando a las botargas en su carrera para poder obtener el primer lugar.

Algunos usuarios recordaron que no es la primera vez que se realiza la carrera de botargas y recordaron lo divertido que es.

En la cuenta de Facebook de CCH Oriente se compartieron varias imágenes de la carrera que se organizó en el plantel.

Carrera de botargas (Difusión Cultural CCH Oriente / Facebook)

‘Lapicito’ es la estrella de la carrera de botargas de CCH Oriente

Aunque no se quedó con el primer lugar, sin duda alguna la botarga que se llevó la carrera fue la de un lápiz y es que en el video se puede ver como se quedó rezagado.

Pero eso no fue todo ya que mientras trataba de llegar a la meta, ‘lapizito’ -como se le llamó en las redes sociales- se cayó lo que provocó algunas risas. Sin embargo algunos estudiantes de inmediato se acercaron para ayudarlo a levantar.

Aunque ya no pudo correr, la botarga de ‘lapizito’ continúo con la carrera entre los aplausos de los estudiantes que lo animaban a no rendirse, aunque no iba a ser el campeón.