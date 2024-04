Una joven contó que cachó a su ex con la psicóloga que le dio terapia y termina en una ambulancia sin poder respirar. Así lo contó en video.

Vía TikTok, una chica contó a todos sus seguidores una lamentable anécdota que se ha viralizado.

Ella reveló que de manera inesperada se enteró de que su terapeuta andaba con su ex novio y dicha noticia provocó que acabara en una ambulancia por un ataque de asma.

Descubre a su ex con la psicóloga que le dio terapia y termina en una ambulancia sin poder respirar

La usuaria de TikTok, Camila (@camilagalleano), contó en un storytime cómo descubrió a su ex con la psicóloga que le dio terapia.

En su testimonio, la joven explica que años atrás había terminado una relación con un hombre “tóxico, violento y narcisista”.

Cacha a su ex con la psicóloga que le dio terapia (@camilagalleano / TikTok)

Al entrar en una nueva relación, esta chica se dio cuenta que tenía traumas de su vínculo amoroso pasado, por lo que decidió ir a terapia.

Su psicóloga era una mujer joven a la que le contó todos su problemas.

Sin embargo, después de 6 meses, Camila se llevó una gran sorpresa porque su terapeuta le dijo que no la atendería más.

“Ella un día en la sesión me dice no te puedo ver más, no me dio explicaciones, no me derivó...”, cuenta en su TikTok la joven.

Un mes después, en una fiesta, Camila se encontraría a su psicóloga besándose con su ex novio.

Esa noche, la joven cuenta que terminó en una ambulancia con un ataque de asma y oxígeno, luego de una noche intensa de fiesta y duras revelaciones.

Camila concluye su story time diciendo que ahora está “pagando la terapia de haber ido a terapia”.

Así reaccionan al video de la joven que cachó a su ex con la psicóloga que le dio terapia

Los usuarios en redes no pueden con tanto chismecito de la joven que cachó a su ex con la psicóloga que le dio terapia y han tenido diversas reacciones.

Algunos quedaron intrigados y cuestionaron a Camila porque no entienden si la psicóloga sabía que era el ex de su paciente.

“Pero, cuando hablas de tu ex... ¿le das el número de contacto a la psicóloga?, comentó con cierta ironía una usuaria.

De igual manera, algunas personas expresaron que eso no era ético por parte de la psicóloga y que por dicho motivo no querían tomar terapia.