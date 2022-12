Una mujer embarazada asistió al concierto de Bad Bunny en Monterrey y el cantante los felicitó e, indirectamente, bendijo al bebé.

La usuaria @andreajaquelyne grabó el momento en que el intérprete de “Neverita” vio a una pareja, quienes esperaban a un bebé.

Bad Bunny estaba buscando parejas en medio de la multitud cuando, de repente, observó a una mujer que estaba embarazada.

El cantante les preguntó “¿Hace cuanto decidiste tener ese bebé?”, a lo que la madre le contestó que tenía 5 meses de embarazo.

De inmediato Bad Bunny felicitó a la pareja por su bebé, quien disfrutó su primera experiencia en un concierto de Monterrey.

Además, Benito le dedicó la canción “Yo No Soy Celoso” a la pareja, quienes disfrutaron ese gran momento.

Pareja (Tomada de video/@andreajaquelyne)

Los fans de Bad Bunny felicitan a la mujer embarazada y a su bebé

En su mayoría, los fans han sido condescendientes con el bebé que recibió la bendición de Bad Bunny, y han mandado sus mejores deseos a la pareja.

“Ya ni bautizo necesitan con esa bendición”, “wow qué lindo es Benito, lo amo”, “Ese niño ya triunfó en la vida jajaja”, “San Benito”, se lee en los comentarios del video de TikTok.

Bad Bunny (Tomada de video)

Por otro lado, también hay fans de Bad Bunny que han pedido a la pareja que a su bebé le nombren Benito , en honor al cantante urbano.

“Baby Benito”, “Se tiene que llamar benito”, “Fue los más bonito”, “El Tarot con Don Benito se hacen limpias curaciones amarres y desamarres”.

Padre y madre en concierto de Bad Bunny en Monterrey (Tomada de video)

También hay público que asistió al concierto de Bad Bunny en Monterrey y han envidiado a la pareja y a su bebé.

“Dios mío esta gente es la favorita de Dios y yo soy feliz con que me vea”, “A mi Bad Bunny no me felicitó”, “Fue los más bonito”, “Jajaja ay que lindo Benito”.

Cabe aclarar que la pareja y especialmente el bebé llegaron desde primeras horas al concierto de Bad Bunny en Monterrey, para ser de los primeros en la fila.

El video de TikTok ha agradado a miles de usuarios y ha recibido más de 818 mil visualizaciones.