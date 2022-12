En Estados Unidos una abuelita de 92 años de edad se ha vuelto viral en redes sociales debido a sus videos en TikTok.

Y es que en sus videos, además de seguir las tendencias, compartió que asistió al funeral de su ex con su mejor outfit.

Su presencia en el funeral, pese a que dijo era para despedirse, habría hecho enojar a la familia de su ex.

Pues incluso la abuelita recibió una carta de la hija de su ex en donde la reprendió por los videos que hizo en el funeral para su TikTok.

Abuelita asiste al funeral del ex con su mejor outfit (captura de pantalla / Lilian TikTok @grandma_droniak )

Abuelita se arregla asistir al funeral de su ex y “mata” el evento

A través de su cuenta en TikTok la abuelita Lilian o @grandma_droniak en la plataforma, compartió un video arreglándose para asistir al funeral de su ex.

En este TikTok la abuelita señaló que no se arreglaría mucho ya que no quería “robarse el show” y se le ve maquillándose con lo que dijo eran los colores favoritos de su ex pareja.

Y aunque en la plataforma sus comentarios fueron bien recibidos por sus seguidores, la familia de su ex no estuvo de acuerdo.

Pues además de su ‘GRWM’ (alistate conmigo) para el funeral, la abuelita publicó varios TikTok haciendo burla de la reciente muerte de su ex llamado Bruce.

En uno de estos mencionó que ya no recibiría llamadas de su ex y en otro se le ve bailando con el outfit que utilizo en el funeral; sin embargo, destacó no grabó en el cementerio por respeto.

Abuelita es criticada por la burlarse de la muerte de su ex

El video de la abuelita actualmente cuenta con más de 45 millones de reproducciones y miles de comentarios en donde los usuarios aplauden su humor.

Sin embargo, no todos habrían estado de acuerdo con sus TikToks y es que la hija de su ex pareja le envió un mensaje en donde le reprochó las burlas e incluso le deseó dejara sus bromas “muy pronto”.