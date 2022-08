A través de TikTok, se ha popularizado el video de un abuelito que saca los “pasos prohibidos” y se roba el show bailando en una discoteca.

Dichas imágenes que virales fueron compartidas por el usuario de TikTok @elmanzanita_27 con la descripción “Mi abuelo enseñándome cómo se baila”.

En ellas, se observa a un abuelito que enseña todas sus habilidades para mover el cuerpo de una manera excepcional al ritmo de música electrónica y otros géneros.

Abuelito bailando y sacando los "pasos prohibidos" en una discoteca (@elmanzanita_27 / TikTok)

De igual manera, el TikTok muestra al abuelito bailar con su pareja mientras un grupo de jóvenes a su alrededor lo animan para que siga dándolo todo en la pista.

Cabe destacar que al abuelito no le importa si es música electrónica o ‘You’re The One That I Want’ de ‘Vaselina’, él continua bailando y disfrutando de la vida al máximo.

En un segundo video de TikTok, se puede observa al señor llegar hasta el piso con su ritmo de baile y su pareja que lo acompaña en todo momento.

Los videos del abuelito que saca los pasos prohibidos y la rompe bailando en una discoteca acumulan ya más 520 mil reproducciones en TikTok.

Asimismo, miles de personas han indicado que les gusta la manera en que el señor se pone a bailar y enseña su talento en la discoteca.

Abuelito saca los “pasos prohibidos” y se roba el show en una discoteca; en TikTok le aplauden

La comunidad de TikTok celebró y reaccionó de manera positiva al video del abuelito que saca los “pasos prohibidos” en una discoteca.

Cientos de personas han ocupado la caja de comentarios de esa publicación para externar su opinión al respecto.

Muchos muestran sus respetos al ver que el abuelito baila con mucha gracia en la discoteca.

Reacciones al abuelito que se sacó los "pasos prohibidos" en una discoteca (@elmanzanita_27 / TikTok)

Unos más se cuestionan cómo habrá sido de joven el señor, ya que si a su edad muestra tanta energía, años atrás seguro nadie lo paraba.

Otra usuaria aseguró que el abuelito bailaba mucho mejor que algunos que tienen 20 años de edad.

“Que bien baila el abuelo, hasta ganas me dieron de bailar con él” , “¡Buen bailarín! Se nota que conoce” o “Abuelito ya campeonaste” son algunos comentarios que también hicieron los internautas.