La temperatura se elevó a grados impensables en un asilo de Cartagena, Colombia, donde una abuelita sufrió un infarto en pleno festejo sorpresa con strippers. El video fue compartido en Instagram.

Nadia Cartagena , influencer que colgó el video en sus redes sociales y quien llevó a los strippers hasta la Fundación Una Mano Amiga, ubicada en El Prado, contó que jamás se imaginó que la abuelita tendría un infarto.

“Hoy hice una fiesta erótica de adultos mayores,y me llevé el susto más grande de mi vida porque no esperaba que pasara lo que pasó. Yo sólo quería darles un poco de diversión” Nadia Cartagena, influencer.

Abuelita sufre infarto en fiesta con strippers (@nadiacartagena_ / Instagram)

Y es que la mujer organizó una fiesta sorpresa para los residentes del asilo , que se realizó el pasado 27 de septiembre y que incluyó un baile erótico que terminó desastrosamente, como muestra el video.

La idea era los beneficiados pasaran un rato de diversión, y así era hasta que la abuelita, rodeada por dos strippers que le bailaban, se infartó, llevó las manos a su pecho y se desplomó en el suelo mientras pedía ayuda.

Abuelita sufre infarto en fiesta con strippers (@nadiacartagena_ / Instagram)

Tunde a influencer que llevó strippers a asilo de ancianos

La influencer Nadia Cartagena ha sido duramente criticada tras realizar una fiesta sorpresa con strippers en un asilo de ancianos, y posteriormente publicar el video una abuelita infartándose.

El video muestra el momento en que la abuelita sufre un infarto mientras dos hombres semidesnudos le bailan , y a estos tratando de auxiliarla tras caer al suelo.

Finalmente, los paramédicos llegan y apoyados por algunos de los strippers, suben a la mujer a una camilla y se la llevan. Según informaron, ya se encuentra en perfectas condiciones.

“El propósito del video es hacer un llamado a las autoridades distritales para que vigilen a esta gente que padece de salud” Nadia Cartagena, influencer.

Abuelita sufre infarto en fiesta con strippers (@nadiacartagena_ / Instagram)

En tanto, los internautas condenaron a Nadia Cartagena, recomendándole otro tipo de actividades para los adultos mayores, a fin de evitar riesgos como el ocurrido con la abuelita, mientras que otros opinan que el video es falso .

“Ay no, la verdad te tenía en otro concepto; hay cosas que de veras no se deben publicar. Me parece una falta de respeto para estos ancianos, lo tuyo es ayudar al prójimo y con esto quedas salida de tono”, escribió una usuaria.