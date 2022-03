Sábado sad. La banda británica Coldplay se presentó en el Estadio BBVA de Monterrey como parte de su gira ‘ Music of The Spheres World Tour ’, a la que una pareja planeaban asistir, pero olvidó sus boletos.

Tristemente, la usuaria ‘Miriambg0′ se enfrentó a los peores momentos de angustia y estrés de toda su vida cuando, al llegar a Monterrey para ver a Coldplay, notó que había olvidado los boletos.

Abrazo grupal.

“Nunca habíamos perdido un vuelo, nunca habíamos olvidado los boletos. Esta es la primera vez que viajamos a otra ciudad por un concierto y ha sido una muy mala experiencia” Miriam Bueno Gutierr.

La chica viajó de la Ciudad de México a Monterrey para el concierto de Coldplay del 25 de marzo, pero al olvidar los boletos, su pareja tuvo que volver.

Si embargo, algunas complicaciones al momento de regresar a Monterrey provocaron que la joven saliera a la hora adecuada y casi estuvieran a punto de perderse a Coldplay.

Leyeron bien, casi, porque sí amigos, la historia de la pareja que olvidó sus boletos para Coldplay tiene final feliz.

Pareja que olvidó sus boletos para Coldplay logra entrar al concierto

Luego de vivir una verdadera odisea al viajar de la Ciudad de México a Monterrey sin los boletos para ver Coldplay, una pareja cumplió su sueño y logró entrar al concierto.

Cientos de usuarios de redes sociales las criticaron por el enorme error, pero ni los señalamientos ni el perder un segundo vuelo detuvieron a la pareja.

“Tal vez fue nuestro error, nuestro descuido no haber guardado los boletos pero en verdad nos los mandaron al aeropuerto; luego los recogió bien, entró y no pudo abordar porque no se reflejaba el pago” contó la fan de Coldplay.

Afortunadamente después de la corretiza, las jóvenes llegaron a tiempo para ver a Coldplay y disfrutar de la noche.

“Muchos no saben lo que es que se te ponga la piel chinita al ver esto”, escribió ‘Miriambg0 sobre su experiencia en el concierto de Coldplay.