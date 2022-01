Va a Vips por desayuno de 79 pesos; acaba pagando 460

Un hombre que fue a un restaurante ‘Vips’ por un desayuno de 79 pesos y acabó pagando 400 , se viralizó en redes sociales al contar su “triste” historia.

Hubo internautas que le expresaron su apoyo, reconociendo que ellos también han sido víctimas de las estrategias de mercadotecnia que usan restaurantes como Vips.

Sin embargo, otros usuarios eximieron de culpa a Vips y r eprendieron al hombre por no leer las letras chiquitas de las promociones.

El lunes 10 de enero Roberto Acosta, un usuario de Twitter, se quejó en la red social por la cuenta final que terminó pagando en un restaurante Vips.

Y es que, según contó en la publicación, su plan original era hacer valer la promoción que ofrece desayunos completos desde 79 pesos en Vips.

Sin embargo, cuando la mesera de Vips le entregó la cuenta, no acabó pagando 158 pesos por dos desayunos, como era su intención, sino 460 pesos.

¿Qué sucedió? Roberto Acosta se identificó como víctima de las estrategias de marketing de Vips, pues contó que al llegar al restaurante pidió los desayunos de la promoción.

Sin embargo, mientras le servían sus alimentos, la mesera comenzó a ofrecerle otras cosas que él terminó aceptando, creyendo que las incluía el desayuno de 79 pesos, por ejemplo:

El usuario de Twitter afirmó en su publicación que la mesera de Vips en ningún momento le advirtió que esos alimentos extra no estaban incluídos en la promoción de 79 pesos.

Fue por ello que dijo sí a todas las sugerencias de la mesera de Vips, pero cuando le hicieron llegar la cuenta se percató de que le habían “metido un golazo:

“Venia por dos desayunos de $79.00 a @VIPS, y entre todo lo que me trajeron y ofrecieron (sin decirme el costo extra o algo similar) me terminaron metiendo golalazo jajaja. Desde la copa de yogurt hasta la diferencia de un jugo que se suponía incluía el menú jaja 😰”

La historia de Roberto Acosta se viralizó en Twitter, donde algunos usuarios dijeron identificarse con Roberto Acosta, al haber caído en las estratégias de marketing de Vips.

“Práctica común de deshonestidad en varios sitios de comida, me paso en un starbucks al pedir una bebida la empleada me pregunta si la prefería con café de temporada sin indicarme que tendría un costo extra y al realizar el cobro oh sorpresa el precio era diferente al exhibido”

@juanantoniosesc