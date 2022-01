Usa a Exatlón para dormir más temprano y despertar con energía. Esta peculiar rutina de vida se volvió viral en Twitter.

Una mujer, con profesión de dramaturga, encontró la forma de mejorar su día a día: ver Exatlón.

Sí, tal como lo leíste. Resulta que ver Exatlón la ayuda con el sueño y a tener energía todo el día. ¿Te animas a intentarlo?

En Twitter, una mujer desató un hilo de comentarios al revelar cuál es su secreto para dormir más temprano y despertar con energía.

Se trata de ver Exatlón todos los días.

“Desde hace como una semana me estoy durmiendo más temprano y me levanto productiva (…) viene de una tradición de mi mamá: Ver el Exatlón”

Ante las comentarios incrédulos, la internauta contó las razones por las que ver Exatlón ha mejorado su sueño y desempeño.

Según ella, el Exatlón tiene un efecto relajante en su vida.

“Hay otros tres efectos positivos que la tenido el programa (Exatlón) en mi rutina”, comentó la mujer.

Ver Exatlón puede provocar, a decir de esta internauta, sentimientos de relajación cada día.

Tales como:

Primero, la mujer habló sobre lo bien que le cae ver a Exatlón y poder tener la mente en blanco .

Pues, por su profesión de dramaturga, todo programa de televisión la hace trabajar “sin querer”.

En segundo lugar, la mujer destacó que ver Exatlón la ayuda a organizar mejor sus tiempos .

Así, como se sabe de memoria el horario de Exatlón, ella se aleja de las distracciones para terminar pronto el trabajo.

“Como empieza a las 7:30 pm, tengo que acabar mis labores antes de esa hora”, dijo.

“Dura tres horas esa madre (…) con esas carreras en circuitos, mi cerebro por fin descansa porque no hay nada que analizar”

Por último, la tuitera @jimenaemeuve habló sobre la voz de Rosique que la deja harta de la televisión.

“ Rosique me cae bien, pero su voz me caga ”, confesó.

Algunos usuarios en redes dijeron estar de acuerdo con “la magia” de Exatlón. Incluso, aseguran que son testigos.

“Yo me siento igual”; “Coincido con esa magia”, escribieron.

Otros más, la mayoría, no están de acuerdo con los supuestos beneficios que tiene Exatlón en el rendimiento personal .

“Pues yo lo veo y me despierto hasta la madre, aun así”, dijo un internauta.

“Como me aturde un chingo, cuando acaba ya no tengo ganas de escuchar nada, así que me voy a dormir”

Usuaria en Twitter.