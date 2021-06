Top 5 de las historias reales más terroríficas

Poco tiempo después de la llegada del Internet, comenzaron a circular en sitios web y foros historias de terror conocidas como ‘creepypasta’.

Actualmente, estas historias de terror se difunden en otras plataformas como redes sociales, blogs y videos en YouTube.

Recientemente, la red social Reddit creó un hilo llamado ‘¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces?’, en donde usuarios compartieron historias escalofriantes de todo tipo.

Aquí te presentamos las cinco historias reales más terroríficas publicadas en Reddit

1. Esta historia real de terror fue publicada en Reddit por el usuario ‘RareBeautyEtsy’:

Crecí en una funeraria y ayudaba en la oficina Cuando tenía unos 15 años, recibimos la llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría.

Había muy pocas pistas sobre este asesinato; incluso llegó a los titulares en los medios de comunicación.

Los policías montaron vigilancia en el certamen. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos.

Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y llamara constantemente al esposo para preguntarle al esposo sí reconocía los nombres en las tarjetas.

Luego las fotocopié y las devolví. Me tocaba hacerlo porque yo era un “niño”, la gente me conocía y era discreto Hablé bastante con el esposo. Parecía devastado y conmocionado.

Tiempo después, la policía me dijo había un testigo ocular que había visto salir a alguien de la casa el día del asesinato.

El testigo era una niña de tres años. Reconoció que la persona que salía de la casa era el mejor amigo del marido.

Resulta que el amigo y el esposo habían hecho un pacto para matar a las familias del otro y huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo.

Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todo por el testimonio de una niña de tres años.

Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estuvo a mi lado, varias veces, y no tenía ni idea. No creo que haya visto la vida de la misma manera después de eso.

2. ‘sai_gunslinger’ es el autor de esta historia de terror publicada en Reddit:

“James Bulger”

Tenía solo 2 años y su madre estaba de compras. Ella soltó la mano de su hijo para pagarle al cajero y él se alejó.

Dos niños de diez años lo vieron, lo llamaron, lo tomaron de las manos y se lo llevaron. Lo llevaron a un lugar escondido, e iban empujándolo y pateándolo todo el tiempo.

Al ver el forcejeo entres estos niños, algunas personas los detenían para saber qué pasaba, pero los pequeños secuestradores mintieron diciendo que peleaban con su hermano y nadie intervino más.

Lo llevaron a un lugar apartado y lo torturaron. No quiero contar los detalles de la tortura, es demasiado espantoso.

Dejaron su cuerpo en unas vías del tren con la esperanza de que el atropello de un tren lo hiciera parecer un accidente. Encontraron su cuerpo cortado a la mitad días después.

Los niños fueron capturados y se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes de la historia británica.

Las imágenes de seguridad del supermercado del día en que se llevaron al pequeño James los muestran mirando a otros niños y eligiendo un objetivo.

Y solamente eran niños. Fueron liberados a los 18 años y uno de ellos está nuevamente en la cárcel por poseer fotos de abuso infantil en su computadora.

Lo más aterrador de esto para mí es que mi propio hijo ahora solo tiene 2 años, y los asesinos de James también eran solo niños.

Fue premeditado, intencional y completamente aleatorio. Solo fue cuestión de un momento y James se convirtió en el objetivo de dos niños asesinos. Todo en este caso es simplemente espantoso.

3. Esta tercera historia de terror fue compartida en Reddit por el usuario ‘mordenty’:

“Todo lo que hay que saber de Hadj Mohammed Mesfewi”

Fue un zapatero que vivió en Marruecos a finales del siglo XIX y principios del XX. Él y su cómplice, una mujer de 70 años llamada Annah, solían drogar y matar a las jóvenes que llegaban a la tienda.

Hasta que uno de los padres de las víctimas decidió investigar las desapariciones y sus pistas lo llevaron hasta la tienda de Mesfewi y Annah.

Al investigar el lugar, se descubrieron los restos de 36 cadáveres mutilados, posteriormente, Mesfewi y Annah, fueron interrogados y torturados.

Annah no sobrevivió, pero Mesfewi confesó haberlas asesinado, generalmente por una pequeña cantidad de dinero.

Su sentencia inicial fue la crucifixión, un castigo muy inusual. Sin embargo, hubo muchas protestas de poderosas embajadas extranjeras, por lo que esta condena no pudo ser ejecutada.

En cambio, Mesfewi fue sentenciado a decapitación, pero la población de Marruecos creía que era una sentencia demasiado indulgente

Finalmente,Hadj Mohammed Mesfewi, fue sentenciado a enclaustramiento, por lo que fue encerrado entre dos paredes.

Se construyó una celda especial en la pared del bazar, de aproximadamente 60 cm de ancho y dos metros de altura.

Las cadenas estaban unidas a una pared para garantizar que se mantuviera de pie.

Mesfewi no fue informado de su destino hasta la mañana de su ejecución.

Cuando fue conducido hacia su celda, Mesfewi iba gritando y siguió gritando cuando fue colocado el último tabique para cerrar el muro mientras que la multitud se quedaba en silencio.

Hadj Mohammed Mesfewi gritó casi constantemente durante dos días. Al tercer día guardó silencio.

4. El usuario de Reddit ‘Might be useful’ escribió esta historia de terror real:

Durante la universidad, viví en un apartamento con piscina comunitaria. Una noche durante el verano, un grupo de amigos y yo tomamos unas cervezas en la piscina.

Uno de mis amigos corrió a saltar a la piscina, pero cambió de opinión en el último segundo y sus pies se deslizaron sobre el cemento húmedo y cayó.

Se rompió el cuello en el borde de la piscina ... nunca volvió a caminar y sus funciones en la parte superior del cuerpo eran extremadamente limitadas.

Vi cómo se arruinaba la vida de alguien y fue aterrador. Escuché al salvavidas y caminé.

5. Esta historia real de terror fue publicada en Reddit por el usuario ‘lookylouboo’:

La historia real más aterradora que conozco es la mía. Crecí con un padre abusivo y muy enfermo mentalmente.

Un verano que tenía 16 años y mi hermano menor 13, mi padre le disparó a mi hermano con una escopeta casi a quemarropa en nuestro sótano.

Afortunadamente, no le alcanzó el corazón por cinco centímetros y hasta el día de hoy sigue vivo.

Llegué a casa esa noche y encontré a mi madrastra limpiando la sangre del piso de baldosas como si no hubiera pasado nada.

Fue la cosa más aterradora y surrealista que he experimentado. Uno pensaría que un intento de asesinato sería suficiente para terminar con los derechos de custodia, pero no.

Por desgracia, la policía lo atribuyó a un accidente y mi hermano y yo teníamos demasiado miedo de nuestro padre como para oponernos.

A los 18 y 15 años, respectivamente, mi hermano y yo hicimos las maletas y salimos del estado para no volver a hablar con nuestro padre.

Hasta el día de hoy, pequeños trozos de metralla todavía se pueden ver en el pecho de mi hermano.