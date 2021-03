Descubre sótano secreto tras levantar alfombra de su casa

En su cuenta de TikTok, la dueña de la casa mostró que en el interior del sótano estaba la caja de fusibles que estaba buscando

Al comprar una casa, los nuevos dueños nunca saben qué secretos puede esconder el lugar, sobre todo si se trata de una vivienda antigua. Así lo mostró en su cuenta de TikTok una mujer que halló en su casa un sótano secreto tras retirar una vieja alfombra.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la mujer grabó cómo encontró un sótano secreto en su casa. Al quitar una vieja alfombra, la dueña descubrió una puerta de madera y, aunque abrió dicha entrada, todo el video fue tomado desde afuera.

“Cariño, tenemos un sótano, tenemos un maldito sótano”, dice la mujer tras descubrir el cuarto subterráneo. El video incluye un texto que dice: “Cuando quitas la alfombra del piso y descubres un sótano que no conocías”.

El video consiguió miles de reproducciones y comentarios. Incluso, varios usuarios de TikTok le mandaron mensajes a la mujer para evitar que bajara las escaleras a investigar el sótano.

"Así es como comienzan las películas de terror, yo me iría", "No sabías de él por una razón, solo ciérralo de nuevo", son algunos de los comentarios que publicaron en el video sobre el sótano secreto.

¿Qué había en el sótano secreto?

Sin embargo, en un segundo video, la usuaria de TikTok decidió bajar al sótano secreto. En la habitación encontró la caja de fusibles que había estado desde hace tiempo; también halló muebles viejos, una bolsa de basura y unas manchas rojas sobre el piso.

“Hay otros cuartos y unos agujeros en las pared, pero no me voy a arrastrar dentro de esos agujeros, lucen rasposos, asquerosos y muy sucios, ya no quiero estar aquí abajo”, dice la joven mientras graba en el interior del sótano.

Al final del video, la mujer dice estar contenta de haber investigado que había en el interior del sótano.