Un tiktoker cuyo contenido radica en criticar la gastronomía internacional, dijo que todos los mexicanos son gordos y ya lo mandaron callar.

El usuario ‘ @itsandrewv ’, con más de 135 mil seguidores en TikTok, publicó un video en donde afirma que todos los mexicanos son gordos, pero no por nuestra culpa, sino por la cocina.

El clip es un dúo con otro en donde un taquero prepara lo que parece el taco más grande de México; con suadero, queso Oaxaca y mucho cilantro.

Y sí, ya se antoja.

Tiktoker llama gordos a los mexicanos (TikTok)

Ok. El video tuvo consecuencias y el tiktoker no soportó y terminó por eliminarlo. No obstante, en su cuenta hay otros clips en donde asegura que la comida mexicana es alta en calorías .

Asimismo, en uno de sus tiktoks se burla de que “la comida mexicana” sea “para gordos”, afirmando que cuando un alimento se frie y después se le pone lechuga, de cualquier forma no es saludable.

“ La verdad duele. Ámame u ódiame, pero seguiré diciendo las cosas como son”, se lee en la descripción del tiktoker.

Responden a tiktoker que llamó gordos a todos los mexicanos y criticó su deliciosa gastronomía

El tiktoker ‘Andrew V’ ha sido justamente criticado por decir que todos los mexicanos son gordos, y criticar su gastronomía.

Tras la publicación de su video, distintos usuarios, nacionales e internacionales, lo han tundido y mandado callar ofreciendo distintas explicaciones.

Por ejemplo, la usuaria ‘@gordacorajuda’ opinó que no puede demonizar una cultura culinaria entera y que los cuerpos de latinos y afroamericanos son más curvilíneos por ancestros y naturaleza.

Por su parte, el tiktoker ‘Señor Barragan’ le contestó que generalizar la comida mexicana como aquellos alimentos fritos es un reflejo de que le falta cultura.

Ello, porque insiste en que la gastronomía mexicana es muy diversa, por lo que asegurar que todos los mexicanos son gordos por su cocina, sería un error.

Y estos son otros comentarios que emitieron los mexicanos, dándole la vuelta a su gordofobia:

“Somos gorditos, pero sabrosos como nuestra comida”.

“¿Y qué? ¿Por qué no se critica a él mismo? ¿Por qué esa necesidad de juzgar al otro? ”

“¿Todo bien en casa del extranjero?”

“No toda la comida mexicana es alta en calorías, pero si desayunes y cenas pan, obvio que vas a subir de peso”.

“Prefiero estar gordito que comer cosas sin sabor ni color”.