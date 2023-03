En un video para su cuenta de TikTok, una creadora de contenido extranjera agradeció que España conquistara México -evento histórico el cual inició en 1519 y se consumó en 1521-.

Y es que de acuerdo con la creadora de contenido, la conquista de México evita que tenga que viajar tan lejos para ver arquitectura similar a la europea...

En TikTok, el video de la joven originaria de Estados Unidos, cuenta con más de 270 mil reproducciones y miles de comentarios en su contra.

A través de su cuenta en TikTok, la creadora de contenido Melissa Ray o @imelissaray, compartió un video sobre su viaje a Oaxaca en México.

Sin embargo, en la plataforma, el TikTok fue duramente criticado por los usuarios mexicanos ya que la creadora de contenido agradeció que España conquistara el país.

Y es que luego de compartir varias fotografías de hoteles y calles del estado, la creadora de contenido aseguró que Oaxaca lucía como España.

Por lo que agradeció de manera especifica no tener que viajar tan lejos para ver una arquitectura similar a la del país europeo.

“But Spain did conquer Mexico and I’m so grateful I don’t have to fly so far to admire this beauty” / “Pero España conquistó México y estoy tan agradecida de que no tenga que viajar para admirar esta belleza”.

Melissa Ray o @imelissaray