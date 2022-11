Vía TikTok, una mujer explicó por medio de un video cómo saber que llegaste a un fraccionamiento “bien”.

Nay Salvatori, creadora de contenido en TikTok que se autodenomina “La señora de Las Lomas”, fue la responsable de compartir este consejo infalible para aquellos que estén pensado comprar una casa en algún lugar exclusivo.

De acuerdo con esta usuaria y su clip que se ha hecho viral entre la comunidad de TikTok, hay una manera segura de saber si se está en una zona residencial importante.

“Gordas, siempre asegúrense que en el fraccionamiento donde van a comprar haya niños de cartón para que los demás estén super conscientes de que hay niños”, escribió.

Niño de cartón en fraccionamiento "bien" (@naysalvatori / TikTok)

“Que vean en el niño de cartón y digan, ‘wey’, voy a ir despacio porque hay un niño de cartón...sabes que es fraccionamiento bien, obvio no Las Lomas, pero le echan creatividad y eso está super cotorro”. Usuaria de TikTok

Nay Salvatori abusa del sarcasmo en su video de TikTok, donde captura cómo en el lugar donde vive están colocados niños de cartón en algunos cruces y parques.

Hasta el momento, esa publicación de TikTok acumula ya 398, 700 visualizaciones , además de más de 47 mil likes y decenas de comentarios.

La publicación en TikTok en la que una mujer explica cómo saber si estás en un fraccionamiento bien, ya tiene varios comentarios.

Algunos lo toman con humor, otros con sorpresa y unos más mencionan que les daría miedo caminar en la noche y encontrase con un niño de cartón.

De igual manera, los usuarios de TikTok aseguran que se colocan niños de cartón para que los conductores bajen la velocidad y manejen con mayor precaución.

Por su puesto, no faltó quien contará alguna anécdota que haya vivido con este tipo de figuras que se encuentran en las zonas residenciales:

“En la madrugada de navidad, llegue a un cajero que está por mi casa en una plaza fresona… y no me quería bajar porque había un señor que no se movía y yo pensé que me quería robar… era un señor de cartón”