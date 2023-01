La reacción de un gato al ver su peor pesadilla representada se volvió viral en TikTok, donde el momento se ha viralizado.

En el video se observa a una mujer vestida con una cabeza de ratón, quien desfila en un pasillo como si se trata de una alfombra roja.

Sin embargo, un hombre llevaba en las manos a su gato y la reacción del animal fue inesperada, pues en lugar de enfrentársele, el animal se acobardo y decidió huir del lugar.

El video ha hecho reír a más de 1 millón de personas en TikTok y se ha popularizado en la plataforma de videos.

Video de TikTok (Captura de TikTok/@hipolitopetryck2)

¿Qué dicen los usuarios sobre la reacción del gato?

No cabe duda que la reacción del gato resultó totalmente graciosa, pues ¿Cuándo se ha visto un felino temer a una persona vestida de rata?

Además, el video de TikTok ha sido agradable para la mayoría de usuarios que ven videos.

Los usuarios han hecho diversos comentarios irónicos hacía el gato, quien al parecer vio al mismísimo diablo en persona.

Video de TikTok (Tomada de video)

“JAJAJA el gato le dio un infarto”, “Y el señor no soltaba al gato todos desesperado jajajaja”, “El gato: No me pagan lo suficiente para cazar eso”, “Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo”.

“Desfile de American horror history”, “No se si tenia mas miedo el o el gato jajaja”, “Amo tanto TikTok”, “el señor quería huir con el gato xd”, “Jajaja pensé que le iba a lanzar al gato”, escribieron los usuarios de TikTok.

¿El gato logró superar su miedo?

Posterior al primer video la creadora del video subió una segunda parte donde los usuarios de TikTok vieron algo particular.

El gato habría logrado superar su miedo a los ratones gigantes, pues la mujer cargó a su mascota puesta con su máscara de ratón.

Ahora que la mascota ha logrado superar el mayor de sus temores, podrá volver a ser el honor de la familia.

El creador de este video se dedica a subir videos de honor y el video con su felino se ha logrado posicionar como uno de los más populares.