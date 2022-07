Raquel, la nueva “villana” de TikTok, se hizo viral tras contar su anécdota de cómo hizo que una empleada nueva renunciara.

Resulta que por “decir la verdad”, ahora culpan a Raquel de la renuncia – o más bien huida- de su compañera.

“Wey, le salvé la vida a esa morra”, se defiende.

En TikTok, se hizo viral la historia de una joven que, por “decir la verdad sobre su trabajo”, ahora es culpable de la renuncia de una nueva empleada.

Raquel, la protagonista de esta historia, asegura que ella no es responsable de nada.

Toda vez que solo quería ser sincera y “hombro de lágrimas” para la empleada.

La historia empieza cuando Raquel se encontró, por casualidad, con la nueva empleada en el baño.

Ahí, en una conversación muy casual, la joven preguntó a Raquel qué tal se vivía el ambiente en la oficina .

Ella demostró toda la sinceridad del mundo y no se guardó ni un solo detalle. “Wey, yo solo le dije la verdad”, dice.

“Wey, le dije de que trabajas de 8 a 8; no tienes días libres, haces un vergo de dinero pero no tienes tiempo para gastarlo. Si tienes familia no la ves.”

Nota de voz de Raquel