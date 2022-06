Un video de TikTok viralizó una situación poco inusual en un vuelo, trataron de encontrar sus sus asientos en una la fila 26, pero resultó que no existían, pese a que la aerolínea se los había vendido.

En TikTok la inusual situación relacionada a unos asientos inexistentes llamó la atención de los y las usuarios de TikTok, quienes se han preguntado ¿Qué pasaría si una aerolínea vende un asiento que no existe.

El hecho sucedió el pasado 20 de junio de 2022, sin embargo, se desconoce el destino del vuelo.

Además, llama la atención la solución que encontraron las pasajeras, pues al no encontrar sus lugares mejor decidieron tomar unos que estaban vacíos.

“Obviamente no nos pusimos de pie durante el vuelo, solo fuimos y encontramos algunos asientos vacíos. Nadie nos ayudó, pero por suerte había algunos Daisy Barr

Con más de 5.6 millones de vistas el TikTok se ha viralizado dentro de la plataforma de videos y ha obtenido más de 647 mil 400 Me gusta, volviéndose viral dentro de la plataforma.

¿Qué dicen los usuarios de TikTok acerca de los inexistentes asientos?

La inusual situación en torno a las pasajeras llamó la atención a los usuarios de TikTok, quienes con humor y algunos otros con sarcasmo han respondido ante el asunto de la aerolínea.

“A esto me refiero cuando digo que luego nos van a querer llevar parados”, “Honestamente, no me importaría acostarme en el suelo durante un vuelo”, “Así que pagó por la tarifa más baja de las más bajas, ni siquiera obtiene un asiento”, se lee en comentarios

De esta forma algunos usuarios han señalado que ya les ha pasado una situación así con los asientos en una aerolínea, que al parecer se ha dado a conocer por vender asientos “fantasmas”.

¿Qué aerolínea vendió los asientos de la fila 26?

A muchos de los usuarios ya les ha pasado algo así y se atrevieron a revelar el nombre de la aerolínea que hace estas prácticas de vender asientos inexistentes.

Un usuario, MzKamakazi, en los comentarios de TikTok señala que la aerolínea que vende asientos que no existen se trataría de ‘Spirit Airlines’.

La aerolínea de bajo costo estadounidense podrían haberles vendido los boletos sin saber que ni siquiera existían esos asientos en el sistema. Sin embargo, a final de cuentas todo salió a favor de las pasajeras.

La creadora del video se popularizó a través de diversos medios de comunicación y menciona que por el hecho le reembolsaron el precio de sus boletos.