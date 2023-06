¿Taylor Swift lo vale todo? Sus conciertos están provocando que los fans usen pañal para no salir ni al baño.

Taylor Swift es una de las cantantes con más fans alrededor del mundo, lo que si bien es positivo para ella, termina afectando a sus propios seguidores.

Para muestra, las experiencias que viven cada vez que inicia la venta de boletos para los shows de Taylor Swift, pues muchos van de la alegría al sufrimiento en su intento por comparar alguna de las muy demandadas entradas.

Taylor Swift y la venta de su mercancía en Ticketmaster México alimentan la esperanza de conciertos (SUZANNE CORDEIRO / AFP / AFP)

Fans de Taylor Swift, dispuestos a todo por no perderse ni un segundo de sus conciertos

Lágrimas, preocupación, tristeza y euforia, es lo que viven muchos fans de Taylor Swift para garantizar su asistencia a los shows.

Es por ello, que algunos fans de Taylor Swift han confesado que con tal de hacer valer su sufrimiento, están recurriendo a una peculiar medida para no perderse ni un segundo del show al que logran asistir.

¿De qué se trata? Los fans de Taylor Swift están usando pañales de adulto para no perder tiempo en ir al baño.

Taylor Swift en los MTV Europe Music Awards 2022 (Martin Meissner / AP Photo / AP)

Fans de Taylor Swift presumen sus pañales para adulto previo a concierto

La práctica, que ha dejado a muchos con el entrecejo fruncido, parece ser motivo de orgullo entre los fans de Taylor Swift.

Tal es así que han recurrido a la plataforma de TikTok para confesar lo que están dispuestos a hacer por Taylor Swift e incluso, para presumir cómo les luce su pañal de adulto.

Uso de pañales de adulto en concierto de Taylor Swift ha recibido apoyo en TikTok

Una de las primeras en exponerlo fue la usuaria de TikTok Katherine que asistió al concierto de Taylor Swift en Houston, Texas.

La internauta compartió una captura de pantalla de un paquete de pañales para adultos LivDry vendidos a través de Amazon. Enseguida, expuso sus motivos para comprarlos:

“Con la cantidad de estrés y el tiempo que me tomó conseguir entradas para Taylor Swift, compraré un pañal para adultos porque no me perderé ni un minuto”.

Sus palabras resonaron entre otros fans de Taylor Switf, quienes además de aprobar la medida, expresaron su intención de copiarla.