WhatsApp nunca duerme, por lo menos eso es lo que evidenció su caída mundial en la madrugada de este 25 de octubre, pues muchos se dieron cuenta que el servicio no funcionaba.

Además de las tradicionales quejas porque de nueva cuenta WhatsApp evidenció que no es lo suficientemente estable, en México también se dejaron caer los memes.

Y es que no es la primera vez que WhatsApp falla, ya sea en México o a nivel mundial, por ello ya es una tradición y deber cívico del mexicano hacer memes de todo.

No importó que la caída de WhatsApp se diera entre la 1:00 AM y las 4:00 AM, aún así tuvimos muchos memes al respecto.

Memes de WhatsApp (Especial)

Los mejores memes de la caída de WhatsApp

Los memes hablan principalmente de la gente entrando a Twitter para ver si WhatsApp no funcionaba o era algo de sus teléfonos.

Tampoco podemos olvidar las burlas a aquellos que reiniciaron sus teléfonos porque no sabían si era algo de los dispositivos, del internet o del servicio.

Sí, también hubo reclamos a Meta, actual dueña de WhatsApp, por el mal soporte que le da a la aplicación, que provoca que recibamos spam falso como la oferta de empleo en Amazon, entre otras cosas.

De hecho fue gracias a los memes de WhatsApp que muchos nos enteramos que la aplicación estuvo caída durante varias horas en la madrugada.

¿Por qué se cayó WhatsApp?

Aunque Meta pidió disculpas por la caída de WhatsApp y aseguraron que se arreglaría en breve (aunque tardó más de lo esperado), nunca se aclaró el por qué dejó de funcionar.

No obstante, muchos analistas y expertos en tecnología señalan que se pudo deber a un error en la programación o los servidores de la aplicación.

Es decir, algún fallo en el soporte que habría provocado la caída masiva de WhatsApp; probablemente sucedió durante el mantenimiento rutinario del servicio.

Anteriormente ya se han dado estas caídas de WhatsApp por problemas técnicos generados en la misma sede de Meta, de ahí que aunque haya tardado, pudiera restablecerse sin problemas.

