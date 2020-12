Santa Claus con Covid-19: Lanzan polémico anuncio en Reino Unido

El anuncio muestra a Santa Claus postrado en una camilla del hospital, gravemente enfermo por coronavirus.

Debido al reciente anuncio navideño donde aparece Santa Claus enfermo de Covid-19, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) se ha vuelto objeto de críticas en redes sociales . Aunque la finalidad del comercial es crear conciencia sobre la emergencia sanitaria, los usuarios mostraron su desacuerdo con este spot.

El anuncio muestra a Santa Claus postrado en una camilla del hospital, gravemente enfermo por coronavirus, notablemente debilitado y debatiéndose entre la vida y la muerte. Incluso en un momento se ve como es trasladado de emergencia y conectado a un respirador artificial.

Al final, se puede ver como la enfermera que cuidó de Santa Claus recibe misteriosamente un regalo de navidad y en una tarjeta que se encontraba dentro del obsequio se puede leer " gracias por lo que haces por todos nosotros ”.

“Vuelve para aquellos que te dieron todo”, dice el final del anuncio, e invita a las personas a donar regalos al Servicio Nacional de Salud. Pese al mensaje de concientización, el anuncio tuvo muchos detractores que consideran que utilizar la imagen del mítico personaje puede herir la sensibilidad de los más pequeños.

Piden disculpas con los padres de los niños afectados

”La gente que hizo esto son monstruos!, envenenar la visión infantil de Santa Claus... ¡inolvidable!"; "¡Estos bastardos enfermos serán juzgados en consecuencia! Con suerte seré testigo de esto"; "¡Es tan conmovedor! Me encanta"; "Video muy conmovedor, pero la gente estúpida no lo entiende. Es una pena que haya muchas personas así", son algunos de los mensajes que se pueden leer en los comentarios.

NHS Charities Together publicó una declaración en la que defiende su anuncio navideño, donde explicaron que los niños no eran la audiencia prevista para el comercial.

"El anuncio se hizo para involucrar a los partidarios de la caridad y aquellos que quieran comprar productos que generen donaciones para la apelación" NHS Charities Together

"No está dirigido a niños y no se ha emitido en televisión. La organización benéfica no invirtió fondos en la producción del anuncio", expresó la institución en un comunicado.