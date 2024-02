Te compartimos el ritual con un limón para limpiar las energías durante la Luna Nueva del 9 de febrero 2024.

Este ritual con un limón, además de purificar, te ayudará a atraer la prosperidad y el dinero a tu vida.

Y es que la Luna Nueva, como la de este 9 de febrero 2024, es especial para manifestar nuevos comienzos.

La noche del viernes 9 de febrero 2024 será Luna Nueva, un momento especial para manifestar nuevos comienzos, limpiar energía negativa y atraer prosperidad.

Debido a las cualidades de la Luna Nueva, existen varios rituales los cuales te ayudan a limpiar las energías y atraer prosperidad en varios aspectos de tu vida.

Uno de estos rituales para la Luna Nueva, de los más sencillos y económicos, sería el del limón; para realizarlo solo se requiere:

Mientras realizas el último paso del ritual del limón, puedes decretar la llegada de la prosperidad con la siguiente oración:

“Hoy entierro mis deudas, mis problemas económicos y todas mis limitaciones. Hoy elimino cualquier bloqueo, estancamiento o energía negativa que no me permite ser mi mejor versión, y me abro a toda la abundancia que el universo tiene reservada para mí. Así es, así será, hecho está.”

Ritual del limón