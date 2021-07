Rico Ledesma, un tatuador de origen brasileño, ha transformado su rostro para convertirse en su mayor sueño: ser un ‘orco’.

El hombre, que se hace llamar ‘ Orc ’, ha llevado a cabo procesos de cambios corporales extremos.

Con implantes en la frente, en los dientes, tatuajes y cortes, Rico Ledesma dejó atrás lo convencional para convertirse en una criatura mítica , un ‘orco’.

Rico Ledesma ha confesado que, tras realizarse su primer tatuaje a los 15 años de edad, su percepción del arte y decoraciones en el cuerpo “cambió para siempre”.

Desde su juventud, descubrió su afición por las criaturas míticas y, especialmente, por los ‘orcos’.

Así, el hombre fue acumulando piercings, cortes en la piel y tatuajes en todo su cuerpo. A los 35 años, se atrevió a realizar su primera modificación drástica: un implante en la frente .

Su transformación a un ‘orco’ comenzó desde entonces.

En la actualidad, a la edad de 42 años, ‘Orc’ ha modificado su rostro con:

En entrevista con medios, Rico Ledesma habló sobre lo difícil que ha sido para su familia y amigos aceptar su transformación a un ‘orco’.

No obstante, él le ha hecho frente a los comentarios para vivir plenamente y formar una familia .

“Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración. Me sale del corazón. La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan.”

Rico Ledesma