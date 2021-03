Vladimir Ilyich confiesa que necesita de los tatuajes porque son su potencial energético para el futuro

Vladimir Ilyich Sedakov es un jubilado con 60 tatuajes en su cuerpo. Vive en Ekaterimburgo, ciudad de Rusia y tiene 74 años, se dedica a la creación de poesía, pinturas y vestuario artesanal . Un video en Reuters cuenta la historia del inalcanzable hombre.

Pero sin duda lo que más llama la atención de Vladimir Ilyich es que está tatuado de pies a cabeza porque, dice, los tatuajes son el secreto de su felicidad y su energía corporal.

¿Quién es Vladimir Ilyich, el jubilado con 60 tatuajes?

Vladimir Ilyich es un jubilado de 74 años que vive solo en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. La soledad nunca ha sido una preocupación para él, ya que aunque el cuerpo se encarga de recordarle que la juventud se ha ido, nunca ha dejado de crear, moverse, ejercitarse, vivir.

"Me he cubierto la piel con tatuajes porque me da el potencial energético para el futuro, para el arte y la vida" Vladimir Ilyich, jubilado.

Para no perder el amor por la vida, está lleno de tatuajes. Piensa que son un gran potencial energético en la lucha contra la sensación desagradable y puntiaguda de la vejez: " Me dan poder y también me traen recuerdos del pasado ", cuenta Vladimir en video.

🇷🇺👴 Conoce al jubilado ruso tatuado de pies a cabeza pic.twitter.com/kPoo6niPhl — Reuters Latam (@ReutersLatam) — Reuters Latam (@ReutersLatam) March 30, 2021

Buscan prohibir tatuajes de colores; tintas podrían ser cancerígena

Según datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en México, una de cada 10 personas está tatuada. Y, a pesar de que cada vez menos gente ven mal los tatuajes, esta tendencia podría verse drásticamente frenada, pues la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) ha sugerido que deberían prohibirse la mayor parte de las tintas de colores.

Según informa DW, la Agencia esta considerando prohibir los pigmentos Azul 15 y verde 7, presentes en aproximadamente dos de cada tres tintas para tatuaje. Entre los argumentos que el organismo presentó con la propuesta está que, dichos componentes ya están prohibidos en el maquillaje por ser considerados potenciales cancerígenos. Para más información da clic aquí.