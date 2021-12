Revisa su celular y descubre que su esposo quiere matarla tras leer la conversación con la amante, quienes planeaban quedarse con el seguro de vida.

En Estados Unidos, una mujer descubrió que su esposo planeaba matarla para irse con su amante y ambos disfrutar del seguro de vida.

De acuerdo a The New York Post , la esposa vio la conversación sin querer pues en sus planes no estaba revisar el celular.

Ella lo tomó para avisar al trabajo de su esposo que no podría presentarse al celular, pero se dio cuenta de una conversación que mantenía con una mujer desconocida.

El esposo y la amante planeaban quedarse con el seguro de vida

Una mujer descubrió porque su esposo y su amante tenía planes de matarla para luego irse y disfrutar del seguro de vida.

Según la información, el esposo identificado como Jerry McDonald de 49 años, con residencia en Chattanooga, Tennessee en Estados Unidos , planeó la muerte de su esposa junto con su amante, Vanessa Nelson de 39 años.

El plan consistía en que la amante Vanessa, matara a la esposa de Jerry pues en la conversación se da a entender que él no iba a ensuciarse las manos.

Algunos de los mensajes eran así:

“-¿Tengo que matarla?” Vanessa

“-Sí, tienes que matarla, por favor, te lo ruego. Esa perra vale un millón (de dólares). Lo que estoy diciendo es que la matemos, yo cobró un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos” Jerry

“-No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mi no” Vanessa

“-Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos una opción si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa” Jerry

Jerry McDonald planeaba matar a su esposa (Hamilton County Sheriff’s Office)

Arrestan al esposo junto con la amante por planear un asesinato contra la esposa

Luego de que una mujer descubriera que su esposo estaba planeando matarla junto con su amante, ella de inmediato se comunicó con la policía en cuanto leyó los mensajes.

Ante las pruebas, las autoridades ya arrestaron a Jerry y le impusieron una multa de 75 mil dólares (un millón 599 mil 738 pesos) y deberá comparecer ante un juez el próximo 30 de noviembre.

La mujer a la que su esposo planeaba matar para quedarse con el seguro de vida, aseguró que no podía creerlo pues si bien sólo llevaban dos años de matrimonio, se conocían desde hace 20.