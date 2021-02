Cirujanos de Cali reimplantaron la mano amputada de un presunto ladrón, además de reconstruirle la otra

Médicos del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, Colombia, reimplantaron la mano de un presunto ladrón amputado con un machete el pasado 14 de febrero por un grupo de personas que lo acusaron de robarse una bicicleta.

Milton Fabián Montenegro ingresó a cirugía dos horas después del incidente y recuperó ambas extremidades, dado que los médicos no sólo le reimplantaron la mano amputada, sino que también le reconstruyeron la izquierda, que estaba a punto de perder. Un video que ya es viral en redes sociales muestran al joven levantando los brazos como muestra de felicidad.

¿Quién es Milton Montenegro, el joven acusado de ladrón al que le amputaron una mano?

Milton Montenegro sufrió la amputación de una de sus manos en del barrio Los Naranjos, donde varios sujetos lo machetearon tras acusarlo de intentar robarse una bicicleta , dejándolo herido en la calle. Un video en Twitter deja ver a policías subiéndolo a una patrulla para trasladarlo al hospital.

"Entendemos que sucedió un presunto robo a una persona que se movilizaba en bicicleta" Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali.

Afortunadamente su mano pudo ser reimplantada y ahora el señalado se encuentra estable y evolucionando notablemente, por lo que se espera que pronto pueda ser dado de alta. Sin embargo, su situación judicial no es del todo clara, pues las autoridades no han logrado aclarar si el suceso se derivo por un robo y Montenegro es en realidad un ladrón o no .

Supuesto ladrón amputado de una mano habría sido la víctima



La hermana del supuesto ladrón identificado como Milton Fabián Montenegro, al que le amputaron una mano tras señalarlo de robo, dijo que el joven fue blanco de las "fronteras invisibles" , como se les llama a límites impuestos por grupos ilegales que hay en Cali.

"El caso de Milton no fue que la comunidad se ensañó y le amputó la mano. El caso de Milton fue algo de 'fronteras invisibles', una realidad que se vive a diario en el distrito de Aguablanca" Érika Montenegro, hermana del supuesto ladrón.

Asimismo, aseguró que fue la misma comunidad quien resguardó la mano de Montenegro y que lo auxilió. Por otra parte, aceptó que su hermano fue acusado de robo en el pasado y que estuvo preso un año y cinco meses en prisión pero salió libre debido a que no se pudo comprobar el delito. No obstante, las autoridades anunciaron que continuarán con la investigación hasta determinar qué fue lo que pasó.