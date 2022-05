¿Qué pasó con Sammy DiDonato, el niño que desafió a la cámara de ESPN en un juego de beisbol? Ya está en la preparatoria.

En 2016, un niño de 10 años de Omaha, Nebraska, se quedó mirando fijamente las cámaras de ESPN que transmitían un juego de béisbol universitario.

Las miradas del niño que desafió a la cámara de ESPN fueron tan cómicas, que se volvió la estrella del juego en redes sociales, donde el video de sus gestos alcanzó más de 30 millones de visitas.

Christian Nodal desata memes para adoloridos con ‘Ya no somos ni seremos’

Así, Sammy DiDonato rápidamente fue bautizado como ‘Staring kid’ o ‘el niño que mira fijamente’, y convertido en material de memes.

En la actualidad, Sammy DiDonato tiene ya 16 años y estudia la preparatoria, según lo presumió su mamá, Trish DiDonato, en su cuenta de Facebook.

La orgullosa madre compartió una foto de ella y su hijo en lo que parece ser el final de cursos, en marzo pasado. La imagen muestra a Sammy DiDonato ya muy alto.

Tanto ha crecido el ahora adolescente, que ha logrado alcanzar la estatura de su mamá, quien luce sonriente por el logro académico de su hijo.

A varios años de haber triunfado en redes sociales, Sammy DiDonato afirma que la gente lo sigue reconociendo en la calle, incluso si lleva puesto un cubrebocas, por motivos de la pandemia.

En 2021, Sammy DiDonato, de entonces 15 años, dio una entrevista en la que se dijo resignado a seguir siendo materia de memes en redes sociales:

Aunque su rostro ha cambiado un poco gracias a la edad, la cara de Sammy DiDonato sigue siendo en esencia la misma.

Esto podría explicar que lo sigan reconociendo en la calle, según dijo el adolescente, quien se dijo resignado a que gente que no lo conoce siga viéndolo en la calle con curiosidad:

Trish DiDonato, madre del jóven, explicó que su hijo sigue siendo muy reconocido porque cada año hay algún medio que revive el video del niño que desafió a la cámara de ESPN.

Es así que su rostro se mantiene vigente en la memoria de la gente y no les ha quedado otra que aprender a vivir con ello:

“Todavía está por ahí [el video], así que todavía parece que es ahora porque puedes simplemente volverlo a ver, la gente todavía dirá, oh, acabo de ver a Sammy. Hay un meme de él haciendo esto. Por eso todavía me parece tan real. Definitivamente será algo que vivirá con él para siempre, si alguien más no lo supera”

Trish Didonato, mamá de Sammy