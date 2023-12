¿Sabes qué es el ijbiñij? Ya hasta tutorial de baile tiene el meme de TikTok.

A la red social TikTok se ha sumado un nuevo meme. Nos referimos al fenómeno viral bautizado como ijbiñij; así como lo lees.

Lo más seguro es que si has estado activo últimamente en TikTok, hayas visto algún un video de ijbiñij en tu feed de inicio.

Por lo que te estarás preguntando por qué se ha hecho tan popular el singular baile de un lobo animado con una canción alemana, entre los cibernautas de TikTok.

Pues aquí te explicamos lo que se sabe hasta el momento de dicho meme de TikTok.

Este es el origen de ijbiñij, el meme de TikTok

Para hablar del origen del meme de TikTok, ijbiñij, tenemos que hablar primero del canal de YouTube: Kagi Green Screen.

Dicho perfil compartió el clip ‘Animated Green Screen Wolf Dancing and Gestures Pack’ el 6 de septiembre del 2020 y en él aparece el famoso lobo animado de ijbiñij bailando.

Meme de TikTok "ijbiñij" (TikTok)

Esa publicación ha servido para que muchos cibernautas la usen como plantilla en sus videos y se popularice en TikTok.

Cabe señalar que la canción de electrónica que usa para los videos de ijbiñij, es “Komm tanzen ich will nicht!’ del Steph Evo.

En esa canción, un hombre alemán se presenta como tiktoker con 3 seguidores ante una joven que quiere conquistar.

Por lo que la invita a bailar, beber, dormir y pasear. No obstante, la chica se niega y en el estribillo de la canción contesta: No Quiero (Ich will nicht) en alemán.

Los usuarios han hecho la pronunciación literal de la frase alemana Ich will nicht como ijbiñij y así la han puesto en sus videos de TikTok.

Meme de TikTok "ijbiñij" (TikTok)

Ya hay tutorial de baile para ijbiñij, el meme viral de TikTok

Todo TikTok ha viralizado el meme ijbiñij hasta con tutoriales de baile para emular los pasos que realiza el lobo animado.

En México, el meme de ijbiñij en TikTok ha servido de pretexto para hacer alusión a los nahuales.

Aquellos brujos o personas que se pueden transformar en animales, de acuerdo con la cosmovisión mesoamericana.