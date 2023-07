En Estados Unidos, un niño se encontró a un pez con dientes en un estanque. Muchos se preguntan si no se trata de Ponyo.

Los hechos ocurrieron al norte de Oklahoma City y fueron protagonizados por Charlie Clinton de 11 años de edad.

De acuerdo con el testimonio Janna Clinton- madre de Charlie- su hijo se encontraba pescando en un estanque que hay detrás de su casa.

De repente, este niño sacó a un pez muy extraño, por lo que comenzó a gritarle desesperadamente a su madre para que viera su hallazgo.

En un principio, Janna pensó que su hijo estaba siendo dramático. Sin embargo, cuando la madre se acercó al estanque y vio el pez quedó sorprendida.

Más porque, según ella, se trata de un estanque comunitario de captura y liberación en el que habitan lubinas o bagres y no esperan encontrar peces con dientes que parecen de humano.

Medios locales reportan que Janna Clinton declaró que tras encontrar el pez con dientes y tomarse una foto que subieron a sus redes, decidieron liberarlo.

Aunque esta decisión fue un error, ya que se trata de una especie invasora que debía ser sacrificada, por lo que su hijo decidió quedarse horas para ver si lo volvía a pescarlo.

Cabe destacar que el pez con dientes que encontró un niño en Estados Unidos, se trata del pacú, el primo de la piraña, el cual es temido por su apariencia humana.

El pacú es una especie migratoria, nativa de Sudamérica, muy conocida en Argentina. Se caracteriza por su forma redondeada y costados cubiertos de escamas.

Además de fosas nasales que sobresalen y coloración plateada con tonos naranjas, así como negro en la parte trasera.

Alrededor de los pacú hay muchas leyendas, ya que se le dice pez come testículos por un incidente que ocurrió en Papúa Nueva Guinea.

En cuanto a su alimentación, la dieta del pez pacú es similar a la de las pirañas, de carácter omnívoro. Consume algas, huevos de peces y cangrejos de ríos.

El Departamento de Conservación de la Vida Silvestre de Oklahoma hizo un llamado a la población luego de que niño encontrara pez con dientes.

Pidió que no soltaran a sus mascotas porque son especies exóticas e invasoras que pueden dañar a ecosistemas locales. Este fue su mensaje en Twitter.

Estos peces generalmente son inofensivos para los humanos, pero la práctica de arrojar mascotas no deseadas en las vías fluviales es muy dañina para la vida silvestre nativa. No seas ese dueño de mascota. No lo dejes suelto.

Departamento de Conservación de la Vida Silvestre de Oklahoma