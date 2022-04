Una familia en Colombia vivió un momento bochornoso al pedir un pastel de Mickey Mouse y el resultado los decepcionó, al recibir una figura deforme del muñeco creado por Walt Disney.

El fallido Mickey Mouse circula en redes sociales en un breve clip que muestra a una persona que enseña en su celular la foto modelo que mandaron a la pastelería.

“Este era el modelo del budín de mandamos a hacer. Mírenlo, muy bonito de Mickey Mouse... y miren la vulgar que nos acaban de entregar.”

“Denuncia ciudadana, Panadería Marce, miren esta vulgaridad, que budín tan horrible”.

Pastel de Mickey que le entregaron a la familia (@ojovallenato_ / Twitter)

Es parte de lo que se puede escuchar en el video que muestra el pastel de Mickey, el cual resultó ser toda una desilusión para la familia que lo encargó.

Esto porque a simple vista el Mickey Mouse que les entregaron distaba mucho de ser una replica del modelo que mandaron para que se hiciera el pastel.

#DenunciaCiudadana - Sin palabras con este pudin pic.twitter.com/znEI85gkIA — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) April 17, 2022

Redes sociales reaccionan a la familia que pidió un pastel de Mickey y que recibió una figura deforme

La redes sociales no quedaron indiferentes al video de la familia que pidió un pastel de Mickey y que recibió una figura deforme a cambio.

Los internautas en Twitter se tomaron de manera muy divertida y aseguraron que en realidad sí era una pastel muy feo y que la familia que lo compró había sido estafada.

Comentarios al pastel deforme de Mickey (Twitter)

Asimismo, muchos usuarios aprovecharon el momento para sacar un ingenioso meme que aumentara aún más la diversión por la imagen del fallido pastel de Mickey.

Elsa de la película ‘Frozen’ y Gizmo de los ‘Gremlins salieron a relucir entre cientos de comentarios que aparecieron en el video del budín de Mickey Mouse.

Comentarios al pastel deforme de Mickey (Twitter)

Ahora bien, a pesar de que la mayoría de personas estuvieron de acuerdo con que el pastel de Mickey estaba feo, algunos salieron en defensa de la pastelería .

Argumentaron que no se debería de humillar en público a los que hicieron el pastel de Mickey, que “si no era de su agrado, que no lo recibiera”.

Señalaron que nadie era perfecto en el trabajo que desempeñaba, por lo que no habría motivo de evidenciar a las demás personas.