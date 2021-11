Pide una calabacita para su hija en Halloween; le llevan una verdura porque el papá no entendió.

La historia de Andrea Salazar se hizo viral en Facebook, luego de la mujer exhibiera la divertida confusión del papá de su hija con respecto a la calabacita.

“ Lo que yo quería / Lo que su papá trajo ”, escribió la mamá sobre el inesperado regalo de Halloween.

Niña quería una ‘calabacita’ para pedir dulces; su papá le compró una calabaza real

En Facebook se hizo viral el caso de una niña que quería una ‘calabacita’ para pedir dulces en Halloween, y terminó con una calabaza real que le compró su papá.

Resulta que, con un mensaje de texto, la mujer le pidió al papá de su hija que le comprara una calabaza para Halloween.

Pues tenía planes de llevar a su hija por la colonia a pedir la tradicional ‘calaverita’ en Halloween. Y para eso necesitaba una calabacita.

“Crees que le puedas conseguir una calabazita para elaine (sic)”, escribió la mujer al pedir el regalo para la niña.

Pide una 'calabacita' para su hija; el papá lo entiende muy literal (Carlos Canabal / Cuartoscuro)

Casi una hora después, el papá de la niña respondió que trataría de cumplir con el encargo. Y, para confirmar el pedido, preguntó si la ‘calabacita’ para su hija podía ser de color verde.

Finalmente, cuando la mujer salió a recoger el regalo para su hija, fue sorprendida con una calabaza real para comer , no una alusiva a Halloween.

Andrea Salazar compartió su divertida anécdota en redes sociales, exponiendo la forma tan literal en la que el papá de su hija interpretó el mensaje.

“Le pido una calabazita al papá de mi hija para que la bebé pida dulces y paso esto. (sic)” Andrea Salazar en Facebook

Pide una 'calabacita' para su hija; el papá lo entiende muy literal (Andrea Salazar / Facebook)

La épica confusión del papá con la calabacita. causó infinidad de reacciones en la publicación , haciendo viral la historia en Facebook.

Algunos usuarios han etiquetado a sus amigos en la historia, exhibiéndolos como “distraídos”; otros más, por su parte, defienden la compra de la calabaza.

“No encuentro fallas en su lógica”; “Ella no específico”; “Técnicamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra”, “Por eso hay que ser específicos”, destacó en comentarios.