A través de Facebook, se dio a conocer la historia de un padre que rogó para que no le cortaran el servicio de luz. La suplica fue por medio de una carta dejada en el medidor de energía.

Esto sucedió hacen un par de semanas en Argentina y fue difundido por Xavier Emiliano Rubilar, empleado de la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A. (EDESAL).

Él se dio cuenta de la escrito del padre desempleado que pide no le quiten la luz, durante uno de sus recorridos habituales como trabajador.

La carta que dejó el señor en el medidor de su luz decía lo siguiente:

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias.”

Carta de padre suplicando con una carta no le corten la luz (Xavier Emiliano Rubilar / Facebook )

Este texto conmovió de inmediato a Xavier Emiliano Rubilar, quien decidió subirlo a su perfil de redes sociales y hacerlo viral.

Además, pidió ayuda para que, de forma anónima, se pagaran los adeudos que tenía el padre de familia con la compañía de luz.

“Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, solicitó el Xavier Emiliano.

Mensaje para ayudar al Padre que dejó carta en medidor de energía (Xavier Emiliano Rubilar / Facebook )

Padre ruega no le corten la luz con una carta en el medidor; redes sociales lo ayudan a pagar su deuda

La conmovedora historia del padre de familia, que pide por medio de una carta dejada en el medidor que no le corten la luz, tuvo un final feliz.

Esto porque los usuarios de Facebook mostraron su empatía y comenzaron a enviarle donativos a Xavier Emiliano Rubilar para que se los diera al papá desempleado.

En su perfil, este trabajador mencionó que la ayuda de las personas había rebasado la meta y que el excedente sería entregado al hombre, cuya identidad no quiso revelarse.

Ya se le entregó este hermoso regalo del día del Padre a este hombre. Pude comunicarme con él personalmente y realmente les agradece de corazón”

“...con los ojos brillosos , me contaba que al enterarse ayer por Musawa Musawa, de lo que había sucedido no lo podía creer y lloraba junto a una de sus hijas”, escribió el empleado que viralizó la historia.