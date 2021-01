Nandi Bushell toca más de tres instrumentos y ha interpretado varias canciones con artistas reconocidos a nivel mundial

Nandi Bushell es una niña de tan solo 10 años quien a su corta edad ha demostrado un gran interés por la música, así como una increíble habilidad pues desde los cinco años de edad publica covers en su cuenta de YouTube.

Ahora, sus videos tienen millones de vistas, y los covers que hace han comenzado a llamar la atención de grandes como Kirk Hammett, Tom Morello, Corey Taylor, Lenny Kravitz y Dave Grohl.

Y es que desde muy pequeña a Nandi le interesó la música, y se inspiró en varios artistas os cuales escuchaba con su familia, comenzando por Ringo Starr, por lo que además de aprender y pulir su técnica con la batería, la pequeña aprendió a tocar la guitarra y el bajo.

“Los sábados y domingos, con mi familia hacemos panqueques, y escucho a los Beatles, y vi la batería y a Ringo Starr. Simplemente me inspiró a tocar la batería, porque me encantaba verlo tocar” señaló Nandi.

Fue su padre quien le ayudó a comenzó a tocar y grabar sus videos, los cuales ya le han brindado grandes oportunidades en el mundo de la música pues en 2019 pudo compartir el escenario con Lenny Kravitz en O2 Arena de Londres.

Asimismo, después de esta presentación, Nandi pudo conocer a otros grandes bateristas como Questlove de The Roots y Derrick McKenzie de Jamiroquai, y comenzó a tocar canciones de The White Stripes, Deep Purple, The Police, Nirvana y Queens of the Stone Age.

Nandi Bushell en 2020

A inicios del 2020, de la pandemia, logró presentarse en el concierto “A Bowie Celebration” , donde tocó con los músicos que acompañaron David, y con otros varios invitados.

También, durante un programa de televisión británico al que fue invitada, platicó con Dua Lipa, y esta la invitó a que se sumara a su tour; sin embargo, esta oferta fue rechazada por sus padres para que continúe en la escuela.