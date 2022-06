Una mujer de 28 años residente de Pennslyvania, Estados Unidos, vive como una bebé al terminar su jornada laboral; la mitad del día es analista de seguridad cibernética .

Se llama Lucy y pertenece a una comunidad llamada Adult Baby/Diaper Lover (ABDL), en donde las personas disfrutan de vivir como bebés sin ningún tipo de prejuicios.

Para mantener su estilo de vida de bebé, la mujer debe gastar al menos 120 dólares mensuales ( 2 mil 416 pesos mexicanos) en pañales .

Lucy, la mujer que vive como un bebé (@MMKittyKatABDL/Twitter)

Aunque dice que trata de usar el baño como una persona normal durante todo el día para que no afecte sus relaciones más cercanas, por las noches hace uso de sus pañales.

Y, aunque hay quienes vinculan su imagen con un fetiche o se ha topado con pedófilos, Lucy afirma que vivirse como una bebé no tiene nada qué ver con lo sexual .

“A veces recibo comentarios que son demasiado sexuales o me pide que haga cosas con las que no me siento cómoda, generalmente los ignoro”, dice.

Una comunidad de personas que viven como bebés

Lucy, una mujer de 28 años que vive como bebé e incluso usa chupón y pañales, forma parte de una comunidad en línea con el mismo hábito.

Era muy chica cuando se dio cuenta de que gozaba siendo una bebé, aunque ya tenía 9 años. Robaba los pañales de su hermana y se los ponía .

“Mi novio actual me lee los cuentos antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda. Entiende que es parte de mi personalidad”, cuenta.

Ya de adolescente, encontró Adult Baby/Diaper Lover (ABDL), otras personas que como ella, se experimentan como bebés y hasta duermen con cuentos de hadas .

“Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña”, admite Lucy, quien comparte en sus redes sociales fotos de ella vestida como bebé.