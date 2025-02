Mexicano en Estados Unidos se vuelve viral al mencionar haber mandado 2 millones de pesos para que le construyeran su casa y al final descubrir que el dinero fue gastado por su familia.

Se trata de Kevin Sánchez, quien viajó de México a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida.

Durante años, Kevin Sánchez mandó más de 2 millones de pesos a su mamá para que le construyeran su casa cuando regresara a México.

Sin embargo, se enteró que todo fue gastado por la familia.

Kevin Sánchez estuvo por aproximadamente 3 años en Estados Unidos, quien envió a su mamá más de 2 millones de pesos para que le construyeran su casa.

Sin embargo, cuando regresó a México, se enteró que todo el dinero había sido gastado por su familia.

A través de un video en TikTok, Kevin Sánchez explicó cómo fue que descubrió que su familia se gastó todo su dinero.

Él explica que al llegar a México, esperaba ver un avance en la construcción de su casa.

No obstante, se llevó una desagradable sorpresa al observar sólo el terreno comprado.

Con enojo y frustración, Kevin Sánchez expresó que, a su mamá no le importó su esfuerzo.

“Lo único que hizo fue comprarme el terreno, yo me regreso a México esperando ver mi patrimonio, miren todo mi esfuerzo le valió, no le importó, absolutamente nada hizo, ni siquiera metió nada de material”

Visiblemente molesto y decepcionado, Kevin Sánchez menciona que, tras su regreso de Estados Unidos, no ha logrado contactarse con su mamá.

Además de esto, menciona que al intentar ir a verla a su casa, su madre no lo permitió.

Kevin Sánchez agrega que, su madre, junto con sus 2 hermanos, fueron los que se gastaron sus más de 2 millones de pesos.

“Se lo gastó todo. Ahorita no quiere ni siquiera contestarme las llamadas, los mensajes. Fui a su casa y me corrió. Mis hermanos no me quieren ver, porque entre todos se lo gastaron. Tengo tres hermanos y entre todos se los gastaron”

KEVIN SÁNCHEZ