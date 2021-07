Manolo Caro es criticado con memes “dirigido por Manolo Caro”

Jesús Manuel Caro Serrano, mejor conocido como Manolo Caro, es un director de cine mexicano.

Manolo Caro es reconocido por haber dirigido producciones como “La vida inmoral de la pareja ideal”, “La Casa de las Flores”, “Alguien tiene que morir”, “Amor de mis amores”, entre otras.

El estilo de Manolo Caro es muy distintivo de otros directores de cine; pues dirige las producciones de comedia especialmente a un público juvenil.

Sin embargo, recientemente Manolo Caro ha sido muy criticado; especialmente por el trabajo que ha realizado en “La Casa de las Flores” , serie producida por Netflix.

La Casa de las Flores (@lacasadelasflorestv)

Meme “Coco dirigida por Manolo Caro” en Twitter

Varios usuarios de Twitter comenzaron a pronunciarse en contra de Manolo Caro; argumentando que el seguimiento que le dio a la serie “La Casa de las Flores” no fue el adecuado.

Publicación de Twitter (@_NoeAlvarezM/Twitter)

“Con mi mamá quisimos darle una oportunidad a la película de La Casa de las Flores. No teníamos expectativas y aún así nos decepcionó. Ojalá que Manolo Caro ya la deje morir. por favor. Dario Yazbek muy guapo y todo, pero qué mal actúa.” Usuario de Twitter

Incluso hay quienes afirman que Manolo Caro “está debrayando” en sus historias. Es decir, que las tramas de sus producciones carecen de fundamento, o simplemente representan divagaciones.

Publicación de Twitter (@BEmiliano/Twitter)

“Vi la película de La Casa de Flores y pues no tiene pies ni cabeza, Manolo Caro ya tiene tiempo debrayando y nadie lo para. . Esa historia debió de haber acabado en la primera temporada que es la única buena. . No la vean ✌️” Usuario de Twitter

Posteriormente, surgió en Twitter un meme que muestra a una mujer de tercera edad y de tez blanca. El usuario que la compartió, publicó la imagen con el texto “Coco if she was Whitexican”, relacionando a la mujer de la imagen con “Mamá Coco”, personaje de la abuelita del niño Miguel en la película de “Coco”.

El Tweet causó tanta gracia entre los usuarios de esta red social, que no faltaron aquellos que lo relacionaron también con Manolo Caro, respondiendo al meme con un texto en el que se puede leer “Coco dirigida por Manolo Caro”

Publicación de Twitter (@ewadotrebor/Twitter)

Inmediatamente comenzaron todo tipo de reacciones en Twitter.

También hubo quien mencionó a Michel Franco, quien también es guionista, director y productor de cine mexicano.

Publicación de Twitter (@captwhirlpool/Twitter)

Esto último debido a que el trabajo de Manolo Caro también ha sido comparado con el de los cineastas Michel Franco y Pedro Almodovar; pues los internautas aseguran que tienen estilos parecidos.