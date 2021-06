‘La Casa de las Flores’ fue uno de los grandes éxitos de Netflix para México en los últimos años, sobretodo por regresar Verónica Castro a la actuación.

Sin embargo, tras la primera temporada de ‘La Casa de las Flores’, Verónica Castro abandonó el proyecto a su personaje de Virginia de la Mora.

En una entrevista para ‘El Chismorreo’, Manolo Caro, productor y creador de la serie aclaró el por qué la actriz decidió ya no seguir en la serie de Netflix.

Manolo Caro señala que Verónica Castro salió por decisión propia debido a terceros y porque su personaje perdería relevancia en las siguientes temporadas.

No obstante, Verónica Castro no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Manolo Caro, señalando que su salida no tuvo que ver con lo mencionado.

Ella salió de ‘La Casa de las Flores’ porque Virginia sólo aparecería en otros 3 episodios y luego sería una voz en off, cosa que no le pareció a la actriz.

“Repito: no deje la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte

Verónica Castro-Manolo Caro (@vrocastroficial)

‘La Casa de las Flores’ sería el último papel de Verónica Castro en su carrera

Algo a señalar es que el papel de Virginia de la Mora bien podría ser el último en la carrera como actriz de Verónica Castro.

Recordemos que prácticamente después del lanzamiento de ‘La Casa de las Flores’, Verónica Castro anunció que se retiraba de la vida pública.

Fue en diciembre de 2019 cuando dio a conocer su retiro, esto en medio de una serie de eventos que afectaron su vida personal.

Verónica Castro (Agencia México)

En ese año fue cuando se destapó el escándalo que señala a la actriz en una supuesta relación con Yolanda Andrade hace varios años.

Asimismo su mamá, Socorro Castro Alba, se encontraba delicada de salud y había rumores sobre lo que le podía pasar en el futuro inmediato.

A esto hay que sumar toda clase de comentarios en redes sociales hacia la persona de Verónica Castro; por todo esto decidió alejarse de los reflectores.

No obstante, en 2020 declaró que si le hacían una buena oferta, consideraría salir del retiro y regresar a la actuación.

Con información de Twitter.